日向坂46河田陽菜、色白美脚輝くショーパン姿 2nd写真集オフショットに「眼福」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】日向坂46の河田陽菜が9月24日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】日向坂メンバー、ほっそり美脚際立つショーパン姿
河田は「2nd写真集先行カットが公開されました」とつづり、11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）のオフショットを公開。スウェットとショートパンツ姿でベンチに座り、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「眼福」「可愛すぎる」「色白で綺麗」「美脚が際立ってる」「写真集楽しみ」「透明感すごい」「最高のオフショット」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂メンバー、ほっそり美脚際立つショーパン姿
◆河田陽菜、美脚輝くオフショ公開
河田は「2nd写真集先行カットが公開されました」とつづり、11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）のオフショットを公開。スウェットとショートパンツ姿でベンチに座り、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「眼福」「可愛すぎる」「色白で綺麗」「美脚が際立ってる」「写真集楽しみ」「透明感すごい」「最高のオフショット」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】