『あんぱん』“八木”妻夫木聡、“蘭子”河合優実へのプレゼントに視聴者キュン「まさか」「オシャレすぎる」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第129回）が25日に放送され、八木（妻夫木聡）が誕生日を控えた蘭子（河合優実）に贈り物をすると、ネット上には「まさか」「キュンとした」「オシャレすぎる」といった声が集まった。
【写真】第129回ではのぶ（今田美桜）が黒井先生（瀧内公美）と再会
2年がかりで完成したテレビアニメ『それいけ！アンパンマン』が放送される。のぶ（今田）と嵩（北村匠海）をはじめ、2人の人生に関わった多くの人がアニメの初回放送を見守る。そして番組は好評を博し、アンパンマンとその作者・やないたかしの名は日本中に広まることとなる。
そんな中、難民キャンプへの取材が決まった蘭子に、八木は「これ、誕生日には少し早いけど…」と言って1通の封筒を差し出す。笑顔で封筒を受け取った蘭子に、八木は「危険だけは冒さないでくれ」と伝える。
蘭子が封筒を開けると、中には“Happy Birthday”のメッセージと押し花があしらわれたバースデーカードが入っていた。さらにカードの中に入っていた指輪を見つけた蘭子は、笑顔から一転して真剣な表情になる。
そして、込み上げてくる喜びを抑えながら黙ってカードを封筒に入れ直す蘭子。彼女が立ち上がると、八木は敢えてプレゼントには触れず「それじゃ、気をつけて」と声をかける。そのまま部屋を出て行こうとする蘭子に、八木は「帰ってきたら…考えてくれ…」とポツリ。この言葉に蘭子は「はい」と頷きながら優しく微笑むのだった…。
八木が蘭子に指輪をプレゼントすると、ネット上には「まさかの指輪ーーー八木さん粋なことするわ」「ロマンチストですね キュンとした」「なんて素敵な贈り物！オシャレすぎる」「八木さんらしいプロポーズに涙」などの投稿が相次いでいた。
