複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」（ＴＤＰ）が来年３月２７日に東京・有明で開業することが２５日、運営する東京・六本木のテレビ朝日で行われたコンテンツ発表会内で発表された。

同局でレギュラー番組を持つ、お笑いコンビ・サンドウィッチマン、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子がオープニングアンバサダーに就任。伊達みきおは「テレ朝っ子です。すごい施設ができると聞いて、今日、全貌が明らかになるの楽しみです」と笑顔。その言葉に高嶋は「私が本当のテレ朝っ子」と対抗し、続けて「老若男女を一網打尽にしたい」と目標を掲げた。

地上９階・地下１階のＴＤＰは、最高峰の音響システムを導入したホール「ＳＧＣ ＨＡＬＬ ＡＲＩＡＫＥ」（着席３７００席／スタンディング５０００席）や、高度な演出プランも可能にする舞台機構を備えた劇場「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ」（１５００席）を設ける予定。施設、コンテンツ紹介の動画を見た伊達は「生のホールができるというのはすごくうれしい。いつかサンドウィッチマンでライブをやらせてください」とおねだり。高嶋も毎年行っている「高嶋ちさ子のザワつく！音楽会」の同所での開催を望んだ。一方の富澤は、同施設でやりたいことに「謝罪会見」とボケ。「相方が何かした時に。大きなホールなので許してもらえそう」と笑っていた。