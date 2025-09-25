◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打席目は空振り三振に倒れた。大谷が打席に入っただけで場内からはどよめきが起こる異様な雰囲気となった。

ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２７）。今季はこの日が３３試合目の登板（うち先発２３）で、試合前の時点で７勝３敗、防御率３・３４をマークしている。大谷はこれまで１０打数１安打で長打はなし。今季も５月に３打席で対戦したが、右直、左飛、二ゴロに抑え込まれた。

そんな右腕を１打席目から打ち砕いた。１回表先頭の１打席目。カウント３―１から５球目の内角直球に反応すると、高々上がった打球は５４号へ一直線かと思いきや、あとひと伸び足りずフェンス直撃で三塁打。飛距離は４２０フィート（約１２８メートル）だった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地で本塁打にならなかったのはこの球場とロッキーズの本拠地クアーズフィールド（デンバー）だけ。今季９本目の三塁打で、シーズン９三塁打は自己最多となった。続くベッツの右犠飛で生還。先取点のホームを踏み１４３得点目となった。

日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では、大谷が先発登板。今季最長で最多の６回、９１球を投げて、５安打無失点、８奪三振の好投を見せ、２勝目の権利を持って４―０で降板した。だが、救援陣が踏ん張れずにサヨナラ負け。打者では四球を選んで２７試合連続出塁をマークしたが、３打数無安打で連続試合安打が「９」でとまった。この日の試合前にシュワバー（フィリーズ）が２本塁打となる５５、５６号を放ったことで、本塁打王争いで３本差をつけられた。

この日、パドレスが本拠地・ブルワーズ戦で敗れたため、地区優勝のマジックは「２」。ドジャースが２連勝すれば、最短であす２５日（同２６日）にも４年連続となるチームの地区優勝が決まる。この試合で勝てば４連覇へ王手となる。