ÊÆ¹ñ¤ÎËÌÄ«Á¯¿Í¸¢°Ñ¡Ö¶âÀµ²¸¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹½÷¥¥à¡¦¥¸¥å¥¨¤¬¸å·Ñ¼Ô¤Î²ÄÇ½À¡×
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¼¥¥à¡¦¥¸¥å¥¨»á¤¬Âè1»Ò¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÎÂè1»Ò¤ÏÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¿äÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¾Úµò¤â¤Ê¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¿Ìä¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÈóÀ¯ÉÜµ¡¹½¡ÊNGO¡ËËÌÄ«Á¯¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¡ÊHRNK¡Ë¤Ï24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¸å·Ñ¼Ô¤«¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥¨»á¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¸¢ÎÏ·Ñ¾µ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤È²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¸¥å¥¨»á¤¬¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥¨»á¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤³¦¤Ë½é¤á¤ÆÃÎ¤é¤»¤¿¸µÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÊNBA¡ËÁª¼ê¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Ï·×4²ó¤ÎË¬Ä«¤Ç¶â°Ñ°÷Ä¹¤Î°ì²È¤ÈÂ¦¶á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤ëÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Ï2013Ç¯9·î¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎË¬Ä«¤Î¸å¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤ÏÈà¤é¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¸¥å¥¨¤òÊú¤¤¤¿¤·¡¢ÍûÉ×¿Í¡Ê¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÎºÊ¡Ë¤È¤âÂÐÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÈà¤ÏÈþ¤·¤¤²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊRFA¡Ë¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥¦µ¼Ô¤Ï4·î¡¢¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥¸¥å¥¨»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö2013Ç¯¤Î¸µ»³¡Ê¥¦¥©¥ó¥µ¥ó¡ËË¬ÌäÅö»þ¤ËÂ©»Ò¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸«¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤¬¼þÊÕ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤Î¥¹¥¤¥¹Î±³Ø»þÂå¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Þ¥«¥¨¥í»á¤â2013Ç¯4·î¤ËÊ¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤¬¡ÊÂ©»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ï¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¡¢RFA¤¬2023Ç¯5·î¤ËÊó¤¸¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤ò¤·¤¿¤êÈà¤Î²ÈÂ²¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤é¤Î¾Ú¸À¤ÈÀµ³Î¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥¨»á¤¬Âè1»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¬¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£