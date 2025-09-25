100均で500円ってコスパ良すぎ！他所は安くても1000円以上！機能性も抜群な電気小物

ダイソーでまたしても凄い腕時計を発見しました！今回紹介するのは『シンプルデザインウォッチ（グレー）』という商品。日常生活防水仕様で、汗や洗顔時の水滴、雨程度の水濡れに耐えることができます！シンプルおしゃれなデザインでオン・オフ問わず使いやすいのも◎これで550円（税込）はお得すぎます！

商品情報

商品名：シンプルデザインウォッチ（グレー）

価格：￥550（税込）

仕様電池：ボタン電池 SR626SW×1個

販売ショップ：ダイソー

ちょっとした水濡れに耐えられる！ダイソーの『シンプルデザインウォッチ（グレー）』

専門店に並んでいるような腕時計が、お手頃価格で買えるダイソー。デザインも本格的なものが多く、普段使いしやすいので筆者も愛用しています。

今回はそんなダイソーで見つけた『シンプルデザインウォッチ（グレー）』を紹介します。シンプルなデザインで、オン・オフ問わず使いやすい腕時計です。

筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

この時計はデザインの良さもさることながら、日常生活防水仕様なのが嬉しいポイント。

汗や洗顔時の水滴、雨程度の水濡れに耐えることができます。

機能性が高いにもかかわらず、価格は550円（税込）とお手頃！

同じようなプチプラの腕時計でも1,000円以上はすることが多いので、かなりお得に感じます。

どんなコーデにも馴染みやすいデザインで使いやすい♡

くすみグレーで、どんなコーディネートにも馴染みやすく使いやすいです。

着け心地も問題なく良好です。

ただ、文字盤がシンプルなので、パッと見た時に時刻を把握しにくいことがあるかもしれません。

フェイスの厚みが薄いので、仕事や作業をしていても邪魔になりません。

洋服の袖にも引っ掛かりにくいので、袖をサッとたくし上げて確認できます。

バンドは硬めで、水に濡れても問題なさそうな素材が使用されています。

購入前は一瞬フェイクレザーなどの素材に見えましたが、プラスチックのような素材です。

手洗いの際に取り外さなくていいのが便利。

水滴が跳ねてしまってもサッと拭き取れば大丈夫なので安心です。

今回はダイソーの『シンプルデザインウォッチ（グレー）』を紹介しました。

デザインも機能性も申し分がなく、使い心地の良い腕時計が550円（税込）で購入できるのはお得です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。