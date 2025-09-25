100均で500円ってコスパ良すぎ！他所は安くても1000円以上！機能性も抜群な電気小物
商品情報
商品名：シンプルデザインウォッチ（グレー）
価格：￥550（税込）
仕様電池：ボタン電池 SR626SW×1個
販売ショップ：ダイソー
ちょっとした水濡れに耐えられる！ダイソーの『シンプルデザインウォッチ（グレー）』
専門店に並んでいるような腕時計が、お手頃価格で買えるダイソー。デザインも本格的なものが多く、普段使いしやすいので筆者も愛用しています。
今回はそんなダイソーで見つけた『シンプルデザインウォッチ（グレー）』を紹介します。シンプルなデザインで、オン・オフ問わず使いやすい腕時計です。
筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。
この時計はデザインの良さもさることながら、日常生活防水仕様なのが嬉しいポイント。
汗や洗顔時の水滴、雨程度の水濡れに耐えることができます。
機能性が高いにもかかわらず、価格は550円（税込）とお手頃！
同じようなプチプラの腕時計でも1,000円以上はすることが多いので、かなりお得に感じます。
どんなコーデにも馴染みやすいデザインで使いやすい♡
くすみグレーで、どんなコーディネートにも馴染みやすく使いやすいです。
着け心地も問題なく良好です。
ただ、文字盤がシンプルなので、パッと見た時に時刻を把握しにくいことがあるかもしれません。
フェイスの厚みが薄いので、仕事や作業をしていても邪魔になりません。
洋服の袖にも引っ掛かりにくいので、袖をサッとたくし上げて確認できます。
バンドは硬めで、水に濡れても問題なさそうな素材が使用されています。
購入前は一瞬フェイクレザーなどの素材に見えましたが、プラスチックのような素材です。
手洗いの際に取り外さなくていいのが便利。
水滴が跳ねてしまってもサッと拭き取れば大丈夫なので安心です。
今回はダイソーの『シンプルデザインウォッチ（グレー）』を紹介しました。
デザインも機能性も申し分がなく、使い心地の良い腕時計が550円（税込）で購入できるのはお得です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。