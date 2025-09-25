韓国男性グループ・SHINee（シャイニー）のミンホ（33）が、2026年よりプロサッカー・Kリーグ2に参加予定の龍仁（ヨンイン）FCで、初代監督に就任した父親のチェ・ユンギョム氏（63）について言及した。同チームは、今年3月に創設されたばかりのプロサッカーチームだ。



【写真】ミンホの父、チェ・ユンギョム監督

ミンホは11日、サッカー元韓国代表のスターで、Jリーグでも活躍した安貞桓（アン・ジョンファン）氏（49）のYouTubeチャンネル「アン・ジョンファン19」にゲスト出演。チェ氏の監督就任について「いつも父を応援しているので、監督になってほしいという気持ちは正直あった。だから、龍仁FCの初代監督に就任してすごくうれしいし、心から応援したい」とコメントした。



これを聞いたアン・ジョンファン氏は「応援してただけじゃなくて、（監督になれるよう）プッシュしたんじゃないのか」と、冗談交じりで権力行使を疑った。するとミンホは「僕は、本当に父の仕事に一切関与しない。父がそういうのを嫌う」と否定。続けて「父は僕に、頼み事をほとんどしない。競技場に、試合を観に来てほしいと言う時も、悩んで悩んで10回のうち1回だけ言うタイプ」と付け加えた。



ミンホは、プロサッカー選手として活動後、多くのチームでコーチ・監督を務めてきたチェ・ユンギョム氏の次男で、アーセナルFCのファンとして知られている。昨年、チェ氏が監督を務めたKリーグ2の忠北清州（チュンブクチョンジュ）FCでコールリーダーを務め、話題となった。



（よろず～ニュース特約・moca）