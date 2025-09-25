自分の相撲が何一つ取れなかった。

【もっと読む】初の黒人力士だった戦闘竜さんは難病で入院中…「治療で毎月30万円。助けてください」

大関とりがかかる若隆景（30）が24日の11日目、痛恨の6敗目。立ち合いから191センチの琴勝峰に当たっていったものの、胸が合い、上体が起こされ万事休す。持ち味の低さを封じられ、寄り切られた。

今年5月場所は小結で12勝し、先場所は関脇で10勝。大関昇進の目安とされる「三役で3場所33勝」まで残り11勝と迫っていた。

「元尾車親方の琴風さんは評論家を務めるスポーツ紙のコラムで、『10日目までの5勝5敗は致命的だが、11日目から全勝すれば合格点』と話していたが、後半に入ってからの内容が良くない。場所前に発熱し、稽古不足もあるにせよ、さすがにこの内容と成績では来場所への持ち越しも厳しくなる。大関とりは振り出しに戻ったとみていいでしょう」（角界OB）

これにガッカリしているのが相撲協会だ。現在、大関は琴桜しかおらず、西横綱の豊昇龍が大関も兼ねる「横綱大関」として出場している。それでも万が一を考えれば、大関は1人より2人、2人より3人と多くいるに越したことはない。

まして若隆景は過去にも大関とりに挑戦経験のある実力者。直近2場所も連続2ケタ勝利と、昇進への期待は大きかった。

順調なら来場所大関とりに挑む、安青錦に期待か……。

◇ ◇ ◇

大相撲と言えば、90年代の若貴ブームの頃に角界初の黒人力士として活躍した戦闘竜さんはいま何をしているのか。本人を訪ねると、病床に臥せながら「助けてください…」と、衝撃的な話が飛び出した。いったいどういうことか。現役引退から現在に至るまでの壮絶半生とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。