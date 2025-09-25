通販よりお得って価格バグだよ…争奪戦になりそうな100円グッズ

さまざまな美容グッズが並ぶセリアで、またしても気になる商品を発見しました！今回紹介するのは『ひんやりリフレッシュアイローラー』。目元をひんやりとケアして、リフレッシュさせてくれるグッズです。リラックスタイムや気分転換したいときにぴったり！目元だけでなく、フェイスラインやデコルテにも使えて便利ですよ♡

商品情報

商品名：ひんやりリフレッシュアイローラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15cm×3cm

販売ショップ：セリア

目元を手軽にケアできる！セリアの『ひんやりリフレッシュアイローラー』

セリアといえば美容グッズも豊富ですよね。雑貨屋さんやバラエティショップなどで販売されていそうなアイテムがお手頃価格で購入できるので、筆者も毎回必ずチェックしています！

今回紹介するのは、そんなセリアで見つけて飛びついた『ひんやりリフレッシュアイローラー』という商品。目元を手軽にケアできる、マッサージローラーです。

価格は110円（税込）です。似たようなタイプの商品を、「Qoo10」で1,000円以上の値段で販売されているのを見たことがあったのでお得に感じます！

先端に金属のローラーが付いており、コロコロ転がすことで目元のマッサージ効果が期待できます。

冷蔵庫で冷やすことで、目元をひんやりリフレッシュさせてくれますよ。

ローラーが大きめなので、ひんやり感が長持ちしやすいのも嬉しいポイント！

夜のリラックスタイムや気分転換したいときにぴったり！

目元で優しく転がすことでスッキリします。夜のリラックスタイムや気分転換したいときにぴったりです。

柄が長めなのでコントロールしやすい点も高評価ポイント。

目元だけでなくフェイスラインや首筋、デコルテなどにも転がすと心地良いです。

初めて使用する際は、ローラーが円滑に回転することや、バリ（製造時の余分な突起物）などが出ていないかを確認してから使用するようにとのことです。

また、アイクリームなどは併用できない点にも注意したいところです。

今回はセリアで見つけた『ひんやりリフレッシュアイローラー』を紹介しました。

セリアには他にもリフレッシュにぴったりな美容グッズが揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。