¡Ú¾Ü¤·¤¯¡ÛÀê¤¤»Õ¤Î½÷¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÏÓ»þ·×¤¬¤ª¼é¤ê¤Ë¡×É´²ßÅ¹¤Ç°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¡Ö¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ç¥Ñ¥ïー¥Á¥ãー¥¸¡×ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¼ÁÆþ¤ì¤«¡¡²£ÎÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡¡Ê¡²¬
Àê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Î51ºÐ¤Î½÷¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï25Æü¡¢²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç½÷¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢½Õ»³¤³¤ÈÅÄÀÆË¡»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»Ô¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À¤«¤é»þ²Á200Ëü±ßÁêÅö¤ÎÏÓ»þ·×1ËÜ¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤ÆÊÝ´ÉÃæ¤À¤Ã¤¿2022Ç¯9·î¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¼ÁÅ¹¤Ç190Ëü±ß¤Ç¼ÁÆþ¤ì¤·²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤ÏÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀê¤¤¤Î¸ÜµÒ¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÏÓ»þ·×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°¤¤µ¤¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯4·î¤ËÅìµþ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç°ì½ï¤Ë¹âµéÏÓ»þ·×¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¼é¤ê¤Î¥Ñ¥ïー¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ïー¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¡×¡Ö1Ž¥2½µ´ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ò¤«¤±¤ë¡£È¢¤È´ÕÄê½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÍÂ¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ÁÆþ¤ì¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¡×¤Çº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤â
ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï7Ç¯Á°¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î½÷À¤Ë²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¡ÖÀêÀ±½Ñ»Õ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö·úÊª¤ÎÅÚÂæ¤Ë¿å¾½¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÇÉ÷¿åÄ´À°¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÅê»ñ°Æ·ï¤ÎÏÈ¤¬¶õ¤¤¤¿¡×¡ÖÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÇÛÅö¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¸µ¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½÷À¤Ë¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤¬2018Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÎ¿Í¤Ê¤É¤ª¤è¤½70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤Û¤É¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÂ¤«¤ê¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ½÷À¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿1000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô¿Í¤Î¸ýºÂ¤ËÁ´³ÛÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£1000Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÇÛÅö¶âÌ¾ÌÜ¤ÇÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£