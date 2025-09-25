ハロウィーンイベントや秋のパークを楽しむ最新情報が満載！講談社「ディズニーファン」2025年11月号
講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年11月号では、東京ディズニーリゾートで開催中の「ディズニー・ハロウィーン」や秋のパークを楽しむ最新情報が満載！
注目のエンターテイメントを徹底解説するほか、仮装のポイントやハロウィーン限定のメニューなど、パークの楽しみ方をわかりやすく紹介しています☆
講談社「ディズニーファン」2025年11月号
価格：1,200円（税込）
発売日：2025年9月25日(木)
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
「ディズニーファン」11月号は、東京ディズニーリゾートで開催中のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を堪能できる編集部おすすめ情報を掲載！
東京ディズニーランドの「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」
東京ディズニーシーの「ディズニーハロウィーン・グリーティング」など、注目のエンターテイメントを徹底解説します。
また、仮装のポイントやハロウィーン限定のメニューなど、パークの楽しみ方をわかりやすく紹介。
さらに、パークで撮ったり食べたりするのにおすすめのメニューや、ハロウィーンの季節にぴったりのミステリスなアトラクションをくわしく紹介。
「ホーンテッドマンション」と「タワー・オブ・テラー」の“怖楽しい”20のポイントを深掘りします。
そして、これまでの「ディズニー・ハロウィーン」の想い出の名場面も大紹介！
一緒に懐かしいシーンを振り返って、あの日の感動をもう一度楽しむことができます。
特別とじ込み企画は「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」発売記念ポストカード。
9月24日発売の「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」に掲載された特別画像を使用した、オリジナルポストカードが8枚ついています。
「ダッフィー＆フレンズ」20年の歩みを彩る記念のポストカードです！
さらに2025年11月11日より開催される「ディズニー・クリスマス 2025」の速報を掲載。
エンターテイメント、グッズ、メニューなど、2025年の注目ポイントがダイジェストで楽しめます。
「ディズニーファン」35周年記念の大プレゼントもまだまだ続行！
2025年11月号は、東京ディズニーリゾートのパークチケットが20組40名に当たるのに加え、映画『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』グッズが抽選でプレゼントされます。
ほかにも2025年7月に香港ディズニーランド・リゾートで開催されたディズニーファン創刊35周年記念の読者感謝ツアーの様子もレポート。
ディズニーファン読者限定のキャンペーン情報も要チェックです☆
そのほかの読み物も大充実。
インフルエンサーのしなこさんが登場し、かわいい写真が撮れるスポットやおすすめメニューなど、パークの楽しみ方を紹介。
「ミッキー＆フレンズ・イン・リアルライフ」の特集ではKing & Princeのお2人にインタビュー。
新テーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」に込めた想いや、パークでの思い出を語っていただきました。
また、劇団四季ディズニーミュージカル『美女と野獣』の舞台裏や、「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」の演奏曲や
グッズなど、ライブエンターテイメントの最新情報も見逃せません。
そして10月からディズニープラスで配信がスタートする「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」の最新情報も紹介。
ディズニー・チャンネルで放送されている「フィニアスとファーブ」
ディズニープラスで楽しめる『くまのプーさん』のテレビアニメーションシリーズなど、アニメーションの話題も満載です。
東京ディズニーリゾートで実施される、秋から早くも冬の最新情報までたっぷりつまった一冊。
講談社「ディズニーファン」2025年11月号は、全国の書店、Amazonなどで販売中です☆
