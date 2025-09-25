リゾート気分を盛り上げるUV対策ウェア【ナージー】のROXYラッシュガードがAmazonで販売中！
快適な着心地と華やかなデザインアクティブシーンを彩る【ナージー】のROXYラッシュガードがAmazonで販売中！
手元まで覆うサムホール付きジップラッシュガード。UVカット機能を備えたスタンドカラー仕様なのでカバー力が高く、日やけ対策に優れた効果を発揮する。胸元のロゴがさりげないアクセント。速乾性のあるクイックドライ機能と接触冷感機能を搭載したことで、さらりとした着心地を実現。一枚持っていると便利なアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
軽やかな素材感で動きやすく、長時間の着用でも快適。スポーツからリゾートまで幅広く活躍するラッシュガードになっている。
鮮やかなデザインが目を引き、ビーチやプールサイドで存在感を放つ一枚。ファッション性と実用性を兼ね備えている。
UVカット機能を備え、強い日差しから肌を守る仕様。夏のアクティビティに欠かせない安心感をもたらしてくれる。
伸縮性のある生地を採用し、フィット感と動きやすさを両立。水辺でも街中でもスタイリッシュに着こなせるアイテムとなっている。
