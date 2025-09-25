100均で珍しすぎて即買い！「さすが上級者向けなだけある！」300円とは思えない本格商品

ダイソーで『ヒップバンド』というエクササイズグッズを購入してみました。ヒップや股関節まわり、下半身のトレーニングに有効なアイテムです。100均では珍しい上級者向けの商品で、かなり本格的なエクササイズができるのが特徴。他にも、快適に使える秘密も…！300円に見えないほど、しっかりとした作りに感動です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ヒップバンド

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：37cm×8cm

販売ショップ：ダイソー

100均では珍しい上級者向けトレーニンググッズ！ダイソーの『ヒップバンド』

エクササイズグッズも取り揃えていて人気のダイソー。お手軽なアイテムから、専門店にあるような本格的な商品までさまざまなものが販売されていますよね！

今回は、そんな中でも気になって購入した『ヒップバンド』を紹介します。ヒップや股関節まわり、下半身のトレーニングに有効なエクササイズグッズです。

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、エクササイズグッズ売り場に陳列されていました。

100均にしては珍しい、上級者向けのエクササイズグッズです。

ハードタイプのバンドで、伸縮強度は約40kgとのことです。

筆者は上級者というわけではないのですが、ダイソーの上級者向けアイテムのクオリティが気になり、試しに購入してみました。

ハードタイプというだけあり、手で引っ張ってもあまり伸びません！

すごく硬いので、これを足に固定させてトレーニングしたらとても筋肉に効きそうな気がします。

滑りにくい作りで快適にトレーニングできる！

パッケージには、エクササイズの一例が載っていました。

スクワットやサイドキックなどのエクササイズに使うと効果的です。

裏返してみると、グレーの部分に細いゴムがたくさん折り込まれていました。

このおかげで滑りにくく、エクササイズ中にズレないので快適に使うことができます！

細かい部分まできちんと配慮されているなんて、まるで専門店レベルです。

今回はダイソーの『ヒップバンド』を紹介しました。

ヒップバンドをネットで調べてみると、通販で1,000〜2,000円くらいで販売されているものが多いようです。330円（税込）で購入できるのはかなりお得なので、トレーニングされている方におすすめです！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。