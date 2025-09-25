少年時代に友人をいじめていた20歳の青年が、その友人やガールフレンドら7人に暴行を加えられ亡き者にされた「ボビー・ケント殺害事件」。いじめっ子はなぜそこまで深く恨まれたのか？ 壮絶な復讐を果たした加害者たちのその後とは？

1993年（平成5年）の事件の顛末を、我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



写真はイメージ ©getty

いじめっ子はなぜ殺されたのか？

1993年、全米を震撼させる事件がフロリダで起きた。中学・高校時代に友人をいじめていた20歳の青年が、その友人やガールフレンドら7人に暴行を加えられ亡き者にされたボビー・ケント殺害事件。加害者らはボビーの死体を沼地に遺棄、ワニの餌にしていた。

後に事件の主犯格となるマーティ・ブッチオは1973年、フロリダ州ブロワード郡ハリウッドで3人兄弟の二男として生まれた。父はマイアミにある映画製作会社の古参セールスマン、母は病院の受付のパートタイマー。マーティは消極的で大人しいが、幼いころからスケートボードやサーフィンに非凡な才能を示し、年上の少年たちからも一目置かれる存在だった。

そんな彼の近所に同い年のボビー・ケントが引っ越してきたのは1982年、マーティが9歳のとき。彼の父はイラン系移民でアメリカに渡り株式の仲買人として成功、ブッチオ家に比べ暮らしはかなり裕福だった。

2人は学校で同じクラスになり、すぐに打ち解けた。周囲にはいつも行動を共にする親友に映った。が、それはあくまで表向きの話。ボビーとマーティの間には明確な上下関係があった。ボビーは明るく頭脳明晰、スポーツも万能、小学校5年生時には模擬選挙でクラスの「王様」に選ばれる優等生。対して、マーティは内気で成績も振るわない。

そんな彼をボビーは馬鹿にし、目の届かない場所で罵倒したり殴る蹴るの暴行を働いていた。そこには、厳格で何でも一方的に決めつける父親に頭の上がらないボビーがストレスを抱えていた要因もあったようだ。

2人は中学校も同じで、いじめっ子といじめられっ子の関係が続く。中学1年のときには、遊びに出かけたビーチでボビーがマーティに売店で自腹で食べ物を買ってくるように命令。これをマーティが断ると鼻血が出るほど激しく殴打した。気の弱いマーティは両親に「引っ越したい」と口にするのがせいぜいで、理由を問われても本当のことは言い出せない。それでも、日々落ち着かない様子を案じた彼の両親は、中学2年に上がる際、息子を隣町のデイビーにある学校に転校させた。このことにより、2人は時々外で顔を合わせる程度で、関係は疎遠となっていく。

高校も最初は別の学校だった。が、マーティが自分の趣味であるサーフィンに適した時間割を敷くサウス・ブロワード高校に転校したことで、また関係が再開する。そこはボビーが在籍していた学校で、他に顔見知りのいなかったマーティは彼と行動を共にするよりなかったほどなく、マーティはボビーに誘われ彼の通うスポーツジムに入会する。これにはボビーの思惑があった。

ウェイトトレーニングを続けることで筋力と体重を増加させ、マーティが得意としていたサーフィンを止めさせようと企んでいたのだ。その目論見は当たり、熱心にトレーニングに励み、ボビーの勧めで摂取したステロイドによりマーティの体はみるみる筋肉質に変化。

それまで自由に乗りこなせたボートが上手く操れなくなる。結果、将来の夢だったプロサーファーの道を断念。一方で、ボビーから受ける暴力も常態化し、マーティは親に懇願し、叔母のいるニューヨーク州の高校に転校する。しかし、学力がそぐわず新しい生活にも馴染めなかったことで、すぐに高校を中退。その後は実家へ戻り、自室でひきこもるようになる。

「ボビーを殺してしまおう」

転機が訪れるのは1992年12月。当時、マーティは地元の大手スーパーマーケット「パブリックス」のデリカテッセン・コーナーでサンドウィッチを作るアルバイトに就いていた。家にこもりきりのマーティにボビーが声をかけ、自分も働く店を紹介したのだ。ボビーには友人としてマーティを案じる気持ちがあったのかもしれない。しかし、また時間と場所を共有したことで暴力が再開。

マーティが他の友人と遊んでいるとき、ボビーが獰猛なドーベルマン犬を連れてきて大怪我を負わせることもあった。マーティはそれでもボビーに逆らえない自分を恨み、人生に絶望した。

そんな暗澹たる日々が続いていた同年クリスマスイヴ直前、彼らのバイト先に2人の少女が客として来店する。アリ・ウィリス（同17歳）とリサ・コネリー（同18歳）。

4人はすぐに仲良くなり、年が明けた1993年初頭より、マーティはリサ、ボビーはアリと交際を開始する。が、リサはまもなく異常に気づく。Wデートの最中、ボビーがマーティを殴り、マーティもまたリサに暴力を働いた。しかし、ボビーがいないところではマーティはいたって優しい。何かおかしいのは明らかだった。

ボビーとアリが破局した1ヶ月後の同年6月、リサはマーティに思い切って問いただす。いったい、あなたとボビーはどういう関係なのか。マーティは全てを白状した。小学校3年時からボビーに暴力をふるわれ、精神的にも支配されていること、それでも関係が断てずにいること。リサは信じられない様子でボビーと絶交するよう説得したが、マーティは躊躇いの表情を浮かべるだけだった。

自分の愛する恋人が“親友”に酷い仕打ちを受けていることをリサはどうしても許せなかった。そして、口にする。ボビーを殺してしまおうと。最初は冗談として聞き流していたが、リサは本気で、しだいに2人は具体的な殺害計画を練るようになる。このころ、リサはマーティの子供を宿し、将来は彼と結婚するつもりでいた。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））