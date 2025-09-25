鳥貴バーガー、全メニューを刷新で再出発 500円＆1000円均一の“焼鳥バーガー”5種登場
鳥貴族西日本が運営する鳥貴バーガーは、10月1日より全メニューを刷新する。
【写真】ボリューム満点！『じゃんぼ焼鳥バーガー』
国産食材100%で作るチキンバーガー専門店としてスタートした同店は、全メニューを刷新し再出発する。今回のメニューでは、“焼鳥屋「鳥貴族」が本気で作ったハンバーガー業態”を新たなコンセプトとして、創業者である大倉氏のもと鳥貴族の創業から携わるメンバーが、1年をかけゼロベースからの開発を行った。その結果、辿り着いたのがチキンバーガーではなく、原点である焼鳥を使った『焼鳥バーガー』。
鳥貴族が40年間培ってきた商品開発ノウハウをもとに、国産食材の使用はもちろんのこと、鶏肉は一度も冷凍されていない国産フレッシュチキンを全て店内調理、鳥貴族の食材を使用することでスケールメリットを活かした500円／1000円の2プライスでの均一価格など、鳥貴族らしさを全面に取り入れた新しいメニューとして生まれ変わった。日本人にはもちろん、外国人にも喜ばれる、日本の“焼鳥”バーガーに仕上がった。
■看板メニュー【焼鳥バーガー】
鳥貴族の名物『貴族焼』と同じく、秘伝のたれ・岩塩・旨みスパイスの3種類をラインナップ。ジューシーかつやわらかな食感を楽しめるよう、店で丁寧に仕込んだ国産もも肉を120グラム使用。じっくりと焼き上げた焼鳥に、ごま油と醤油で香ばしく炒めた相性抜群の白ネギを合わせている。バンズは焼鳥に合うように新たに開発を行い、北海道産小麦を使用したもちふわ触感の鳥貴バーガーオリジナルバンズを使用している。鶏をふんだんに使い、野菜・果物を一緒に煮込んだオリジナルで、何度食べても飽きのこない味で鶏肉と相性抜群。
『焼鳥バーガー 秘伝のたれ YAKITORI BURGER Sauce』500円
鳥貴族で使用している焼鳥のたれを使用した焼鳥バーガー。秘伝の焼鳥用のたれは、鶏をふんだんに使い、野菜・果物を一緒に煮込んだオリジナルで、何度食べても飽きのこない味で鶏肉と相性抜群。
『焼鳥バーガー 岩塩 YAKITORI BURGER Rocksalt』500円
鳥貴族で使用している岩塩を使用した焼鳥バーガー。岩塩は、素材の旨味を引き出すため、厳選したこだわりの岩塩を使用。もも肉の味わいを塩が引き締め、甘いネギが肉の旨みを引き立てる。
『焼鳥バーガー 旨みスパイス YAKITORI BURGER Spice』500円
鳥貴族で使用しているスパイスを使用した焼鳥バーガー。オニオンとブラックペッパー数種類の香辛料をブレンドした、やみつきになるオリジナルスパイス。焼鳥でも人気の高いスパイスをバーガーでも。
『じゃんぼ焼鳥バーガー JUMBO YAKITORI BURGER』1000円
国産もも肉240グラムを使用したボリューム満点な一品。鳥貴族で使用している秘伝のたれで焼き上げた焼鳥に、みずみずしいトマトとレタスをたっぷりトッピングした。オリジナルタルタルソースとマヨネーズで、鳥貴族ならではのじゃんぼ焼鳥バーガーを楽しめる。
『唐揚南蛮バーガー FRIED CHICKEN NANBAN BURGER』500円
鳥貴族の人気メニュー『トリキの唐揚』がバーガーに。利尻昆布と焼きあごの旨味と深みがあるジューシーな鶏むね肉の唐揚4個に、国産玉子と野菜を使用した鳥貴族オリジナルタルタルソースで、食べ応えのある逸品。
■ご飯もの
『焼鳥サラダライス YAKITORI SALAD RICE』500円
鳥貴族で使用している秘伝のたれで焼き上げた焼鳥に、サニーレタス、トマトをご飯に乗せた。鳥貴族秘伝のたれとマヨネーズが食欲をそそる、鳥貴バーガーオリジナルの焼鳥丼。
■デザート
『チュロパフェ チョコ／いちご CHURRO PARFAIT Chocolate／Strawberry』500円
バニラアイスの上に、鳥貴族でも人気のチュロとホイップクリームをトッピング。ソースは、チョコとストロベリーの2種類から。
※価格は全て税込み
