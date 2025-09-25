〈「あいつを殺してしまおう」小学3年のときから暴力を止めない“イジメっ子”→10年後、大人になった“イジメられっ子”によって「ワニの餌」にされた訳（平成5年・海外の事件）〉から続く

写真はイメージ ©getty

◆◆◆

加速する「いじめっ子」殺害計画

企みは進められ、リサからアリ、アリから当時彼女が交際していたドナルド・セメネック（同18歳）と、彼の女性友達のヘザー・スワラーズ（同18歳）へと話が広がる。そして1993年7月13日、リサから指示を受けたアリがボビーに「私とセックスできるかもよ」と電話をかけ、郊外の運河沿いにある造成地に誘い出した。

ボビーがアリと性行為に及んでいる最中、リサが持参した母親所有の銃ベレッタ950Bで射殺する心づもりだった。が、いざ本番になると実行に踏み切る勇気が出ず、計画は失敗に終わる。

それでもリサはあきらめず、今度はアリの友人から紹介されたデレク・カウフマン（同20歳）を仲間に引き入れる。彼は単なる車上荒らしだったが、自分では「プロの殺し屋」を名乗っていた。さらにリサの従姉妹のデレク・ズヴィルコ（同19歳）が計画に参加し、翌14日の夜、マーティ、リサ、アリ、ドナルド、ヘザー、カウフマン、ズヴィルコの7人がマーティ宅に集まる。

ここでマーティがボビーに電話をかける。

「これからアリのマスタングと俺が母親から借りたトパーズを使って自動車レースをするから来ないか？ アリは昨日のセックスがすごく良かったみたいで、もう一度、きみとヤりたいと言ってるぜ」

ボビーが快諾したことで、7人は2本のダイバーズナイフ、水道管用のパイプ、野球のバットを持参、23時半ごろ、ボビーを自宅から連れ出し2台の車に分乗して、大音量で音楽を流しながら昨日と同じ造成地へ向かう。計画に従って、2人きりになりたいと人気のない沼地にボビーを誘い出すアリ。ボビーの頭には彼女とのセックスしかなかった。

完全に油断しているところを、まずは背後からドナルドがナイフで首を刺す。予想外の事態に慌てマーティに助けを求めるボビー。しかし、マーティは助けるどころか、ボビーの腹部にナイフを突き立てる。ここで、ようやく皆が自分を殺そうとしていることに気づいたボビーは「俺が悪かった。もういじめないから許してくれ。頼む！」と命乞いをしたが、聞く耳を持たないマーティはさらに滅多刺し。

瀕死の状態で逃げる彼をマーティが追いかけ喉を刺し、倒れたところをカウフマンが顔面にバットを何度も振り下ろす。こうして虫の息となったボビーを男たち4人が引きずり運河の岸辺に遺棄。そこはワニが棲息する場所で、餌として遺体を食べるだろうと考えたのだ。

犯人たちのその後

犯行後、現場から逃走。ビーチでアリバイの口裏合わせを行った。しかし、マーティからの電話で出かけたまま朝になっても帰らないボビーの父親が警察に通報し、すぐに捜査が始まる。自宅にやって来た警察に事情を聞かれたマーティはしどろもどろになり、捜査員に大きな疑惑を抱かせた。また、マーティと自分を警察が重要参考人として捜査していると理解したリサは母親に犯行を告白。

アリは母親に殺人を目撃したと仄めかし、リサの従姉妹デレクはゲーム仲間に犯行の一部始終を白状。ボビーの遺体は事件から4日後に発見され、ほどなく事件に関与した7人全員が逮捕される。

裁判は1995年から始まり、公判でいじめの実態が明らかになったものの、ボビーの父親が腕利きの弁護士を雇ったことで、実行犯のマーティ、ドナルド、カウフマンには想像以上に重い刑が言い渡される。まず、マーティには一審で死刑が宣告され、控訴審で20年間仮釈放なしの終身刑に。

2025年5月現在もフロリダ州の刑務所に収監中である。また、ドナルドは終身刑で確定した後、刑務所に武器や薬物の持ち込みなど20件の違反行為が加算され、現在はフロリダ州クレルモントのレイク矯正施設に収監中。また、カウフマンは30年間仮釈放のない終身刑を宣告され、フロリダ州デイトナ近くのトモカ矯正施設で服役している。

男性たちの中で唯一、ボビーに危害を加えなかったズヴィルコは懲役11年の判決を受け1999年10月に釈放され、後にミズーリ州でトラック運転手になった。

妊娠していたリサは…

一方、女性たちでは事件を計画・立案し、逮捕後に獄中でマーティとの間にできた女児を出産したリサは一審で終身刑、控訴審で懲役22年に減刑され、2004年2月に出所後、メガネ技師となり、現在はペンシルバニア州に在住。

アリは一審で懲役40年、控訴審で同15年となり2001年9月に釈放、後に結婚しフロリダ州で家庭を持った。また、ヘザーは懲役7年の判決を受け1998年2月に釈放、その後、ジョージア州に移り住んだ。

