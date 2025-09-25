9月24日、鈴木愛理がInstagramを更新した。

【写真】美デコルテが眩しいジャージ姿のソロSHOTも公開

9月27日に開催されるオーイシマサヨシのワンマンライブ『オーイシSSA DAY1』にゲスト出演する鈴木。

今回の投稿では、そのリハーサルがあったことを報告すると、「#オーイシ武道館 の時のグッズジャージでリハ参戦！ めっちゃかわいい、着心地抜群」と当日の服装に触れ、ジャージ姿でさまざまなポーズを見せる写真を披露した。

さらに、オーイシとの2ショットや、オーイシがお茶目な表情をする動画なども公開すると、「当日爆上がりする予感っ！！！！」「配信もあるらしいから、みんなぜひ見届けてね」とリハーサルに手ごたえを感じたことなどを明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「ちゃんとグッズジャージ着てるの流石」「なんでも着こなすね」「微笑ましい写真」「ベストコンビ」「最高な2人」「全てが可愛い」「楽しそうで何より」などの反響が寄せられている。

鈴木は、2002年にハロー！プロジェクト・キッズに選ばれた後、複数のユニット活動を経て、2018年からはソロアーティストとして精力的に活動中。

オーイシとは、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネル内の番組で2021年から共にMCを務めており、オーイシの楽曲にゲストボーカルで参加するなど親交が深い。

画像出典：鈴木愛理オフィシャルInstagramより