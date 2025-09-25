「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

「自分でいられた時間」を掘り起こす

誰に見せるでもなく、評価されるでもなく、ただ黙々と、ずっと続けてきたことがある――。

他人から見れば、取るに足りないこと。意味も価値も求められたわけじゃない。

それでも、それだけはなぜか、自分の中で消えなかった。

そこには、承認も賞賛もなかったかもしれない。けれど確かに、「自分でいられた時間」があったはずだ。

今こそ、そんな過去にそっと触れてみてほしい。

“くだらない”と切り捨ててきたその記憶の中に、誰にも真似できない、あなたという人間の輪郭が宿っているかもしれない。

唯一の基準は「自分にとって意味があるか」

大切なのは、「映えるかどうか」ではない。

「自分にとって意味があるかどうか」だ。

誰にも言わずとも、胸の内で「これは面白い」と思えるもの。

その小さな芽は、やがて人の目を引く大木になっていく。

心が「面白い」と感じるほうへ、そっと足を向けてみる。

やってみたら、少し気分がよくなった。誰かに話してみたら、思いがけない反応が返ってきた。

――そんな小さな「確かさ」を集めよう。

「唯一無二性」の感覚を見つける

人目につかない道は、誰にも踏み荒らされることがない。だからこそ、その静けさの中で、本当の強さは、ゆっくりと育っていく。

気づけば、もう半年続いていた。そんなときに、ふと、小さな相談が舞い込むこともある。変化が、日常ににじみ出してくる。

それだけで、人生は自分のほうを向き始める。

それこそが、「地味だけど、確かに強い」という「唯一無二性」の感覚だ。

「映えたい」欲求をいったん手放してみると、人生は不思議なほど、穏やかに整い始める。

本来、「承認される」ことよりも、「自分で納得できる」ことのほうが、ずっと長持ちするのだ。

（本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です）