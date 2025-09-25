角田裕毅、今季最高順位は”夏休み返上”の成果 苦境打開への努力は「答えを導き出す助けとなった」「その効果は疑いようがない」
角田の努力が報われた。これを続けていくだけだ(C)Getty Images
アゼルバイジャンGPでレッドブルの角田裕毅は自身今季最高の6位入賞を果たした。予選でも6番手のタイムを記録したことも含め、バクーでの週末に披露した走りには各方面から高い評価が送られている。
シーズン序盤でのレッドブル昇格から苦しい戦いが続き、不本意な順位でレースを終えることがほとんどだった角田。17戦目にしてようやく本来のパフォーマンスを発揮できた裏には、苦境打開へ向けた独自の取り組みがあったようだ。
英専門メディア『THE RACE』が9月23日、角田の特集記事を配信。トピックには、「キャンセルした休暇がツノダのレッドブル復調のきっかけに」などと銘打たれており、ハンガリーGP後でのサマーブレイク期間中のエピソードを紹介している。
その中では、ハンガリーGP当日の夜、角田がとった行動として、「ツノダはローラン・メキースに対し、夏休みで日本に帰る予定のフライトをキャンセルすると伝えた」などと綴られており、その理由を以下の様に説明している。
「彼はイギリスに戻り、レッドブルのシミュレーターに入り、チームメンバーとともに何がうまくいっていないのか、どう修正できるのかを探ることにした」
続けて、「その週に行った作業は、いくつかの答えを導き出す助けとなった」と説いており、まさに“休日返上”で角田がマシンやドライビングの改善に力を注いでいたという。
同メディアは前回のレース結果を受け、「具体的に何を変えたかはツノダも語らず、チームも秘密にしているが、その効果は疑いようがない」と強調。さらに記事では角田本人による、「なぜ以前まであれだけ遅れていたのか理由を見つけたくて、シム（シミュレーター）セッションを何度も試した。その中で何かを掴み、それをこの（バクー）サーキットに適用したら、とても良い結果になった」と語ったコメントも掲載している。
また、角田が今季最高位というリザルトを残したものの、同メディアは今後のさらなる飛躍にも期待を寄せる。「ツノダは、チームがバクーでのパフォーマンスに満足している一方で、より大きな成果も求めていることを理解している」などと綴っており、続けて、「また、自分がリアム・ローソンに遅れをとった事実も無視していない。来年のレッドブルF1ファミリーの1席を巡る直接対決相手だからだ」と主張。元チームメイトと演じた僅差でのポジション争いにも言及している。
我慢のシーズンを送る中、努力が実を結びようやく浮上の兆しがみえてきた角田。来季のシート争いで優位に立つためにも、終盤戦に向けこの好調を維持し、勢いをさらに加速させていくことが不可欠だ。
