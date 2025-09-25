コント日本一「キングオブコント」ガシャポンに歴代王者の名場面チャームが登場! - コロチキからラブレターズまで12組
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「キングオブコント チャームコレクション」を2025年9月 第4週より発売する。全12種で価格は400円。
2025年9月 第4週発売「キングオブコント チャームコレクション」(全12種・400円)
"日本一のコント芸人"を決める大会「キングオブコント」が「キングオブコント チャームコレクション」としてガシャポンに登場。
優勝トロフィーとロゴのマスコットチャームと、歴代王者のコントの名場面を描き起こしたアクリルチャームがラインナップされている。アクリルチャームはコロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気会談、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズ。
(C)TBS
