バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「キングオブコント チャームコレクション」を2025年9月 第4週より発売する。全12種で価格は400円。

"日本一のコント芸人"を決める大会「キングオブコント」が「キングオブコント チャームコレクション」としてガシャポンに登場。

優勝トロフィーとロゴのマスコットチャームと、歴代王者のコントの名場面を描き起こしたアクリルチャームがラインナップされている。アクリルチャームはコロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気会談、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズ。























(C)TBS