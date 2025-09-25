超異例のジャッジ変更に止まぬ“懐疑”の声　ブラジル陸連会長が救済レースなどに不満「間違いなくアメリカが対象なのは重要」【東京世界陸上】

救済レースの末に復活し、銀メダルを手にしたアメリカの面々(C)Getty Images

9日間の総入場者数61万9288人を記録する大盛況となった世界陸上の東京大会。今月13日の開幕から国立競技場で数多の激闘を繰り広げられた期間中は、ワールドクラスのアスリートたちへの賛辞とともに、競技の在り方に対する不満を飛んだ。

とりわけ「超異例」として物議を醸したのが、男子4×400メートルリレーで南アフリカ、アメリカ、そしてケニアに施された“救済レース”だった。

20日に行われた同競技の予選では、1組目でアメリカとケニアが敗退。誰もが実力国の敗退に驚いたわけだが、レース直後に同組のザンビアと接触があったために一騎打ちのレースが決定。まさかの再レースが実施される運びとなった。

アメリカの猛抗議が実る形で決まった再審の末にジャッジが覆った。そんな異例展開で実施された救済レースでは、地力に勝るアメリカがケニアを圧倒。決勝ではレツィレ・テボゴを要するボツワナに競り負けて2位となったものの、最終盤まで優勝を争う存在感を示した。