「驚異的な層の厚さが…」プレミア強豪が30歳FWを放出→日本代表アタッカーの獲得を画策か。地元メディアが予測「後釜となる可能性がある」
プレミアリーグの名門アーセナルは、レアル・ソシエダのMF久保建英に関心を持っているという。
スペインメディア『FICHAJES.NET』は、「冬の移籍市場でサプライズの動きを準備している。クボに約4500万ユーロ（約77億円）のオファーを提示する意向がある」と報じた。
ただ、豊富なアタッカー陣を擁するガナーズが、本当に久保を必要としているのかは疑問が残るところだ。
アーセナルの専門サイト『GOONERNEWS』は、「アーセナルにはもう一人のウイングが必要なのか？」と提起し、こう見解を綴っている。
「大きな疑問は、アーセナルは攻撃陣、特に両ウイングはすでに驚異的な層の厚さがあるため、久保と契約するためにお金を使う必要があるのか、ということだ。アルテタ監督はすでにブカヨ・サカ、レアンドロ・トロサール、ガブリエウ・マルチネッリ、イーサン・ヌワネリといった選手を擁していたが、夏にはエベレチ・エゼとノニ・マドゥエケも獲得した」
「久保獲得に合理的なタイミングは、現在のウインガーの誰かが売却された場合のみだ。最も有力な候補はトロサールだろう。彼は現在30歳で、契約は今シーズン終了後も１年しか残っていないため、久保が彼の後釜となる可能性がある」
同メディアは、日本代表アタッカーの獲得は、既存戦力の放出とセットだと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
