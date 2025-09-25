「間違いなく1番の恩人」キンタロー。、“レオ様”ものまねショットに反響！ 「クオリティに感動する」
お笑い芸人のキンタロー。さんは9月24日、自身のInstagramを更新。ハリウッド俳優であるレオナルド・ディカプリオさんのものまね姿を披露しました。
【写真】キンタロー。、レオナルド・ディカプリオのものまね姿
同イベントでキンタロー。さんは、元AKB48の前田敦子さんと共演し、1、2枚目では横並びのツーショットも披露。かつて前田さんのものまねで一世を風靡（ふうび）したキンタロー。さんは「奇跡の超絶至近距離 私の間違いなく1番の恩人＆恩師『前田敦子』様と隣にこんな近い距離に！！ 前田敦子様のおかげで今のキンタロー。があります」と、前田さんへ最大級の感謝を伝えました。
コメント欄では「顔面の再現度が凄すぎて前敦が入ってこない」「間違いなくモノマネ界のトップや 常に過去を更新続けるクオリティに感動する」「キンタローさんあっちゃんに会えてよかったね〜！」「ニュースで見て涙出しながら大笑いしました」「あっちゃんお顔ちっさい」など、さまざまな声が寄せられています。
【写真】キンタロー。、レオナルド・ディカプリオのものまね姿
「再現度が凄すぎて前敦が入ってこない」キンタロー。さんは22日に行われた映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』の公開前イベントに出席。同作の主演であるディカプリオさんのものまね姿で、3枚の写真と2本の動画を投稿しています。
コメント欄では「顔面の再現度が凄すぎて前敦が入ってこない」「間違いなくモノマネ界のトップや 常に過去を更新続けるクオリティに感動する」「キンタローさんあっちゃんに会えてよかったね〜！」「ニュースで見て涙出しながら大笑いしました」「あっちゃんお顔ちっさい」など、さまざまな声が寄せられています。