お笑い芸人のキンタロー。さんは9月24日、自身のInstagramを更新。ハリウッド俳優であるレオナルド・ディカプリオさんのものまね姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑い芸人のキンタロー。さんは9月24日、自身のInstagramを更新。ハリウッド俳優であるレオナルド・ディカプリオさんのものまね姿を披露しました。

【写真】キンタロー。、レオナルド・ディカプリオのものまね姿

「再現度が凄すぎて前敦が入ってこない」

キンタロー。さんは22日に行われた映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』の公開前イベントに出席。同作の主演であるディカプリオさんのものまね姿で、3枚の写真と2本の動画を投稿しています。

同イベントでキンタロー。さんは、元AKB48の前田敦子さんと共演し、1、2枚目では横並びのツーショットも披露。かつて前田さんのものまねで一世を風靡（ふうび）したキンタロー。さんは「奇跡の超絶至近距離　私の間違いなく1番の恩人＆恩師『前田敦子』様と隣にこんな近い距離に！！　前田敦子様のおかげで今のキンタロー。があります」と、前田さんへ最大級の感謝を伝えました。

コメント欄では「顔面の再現度が凄すぎて前敦が入ってこない」「間違いなくモノマネ界のトップや　常に過去を更新続けるクオリティに感動する」「キンタローさんあっちゃんに会えてよかったね〜！」「ニュースで見て涙出しながら大笑いしました」「あっちゃんお顔ちっさい」など、さまざまな声が寄せられています。

ものまねショットを多数公開

キンタロー。さんはInstagramで、さまざまなものまね姿を公開。8月23日には『サザエさん』のキャラクター・中島のものまねショットも披露し、「インスタ開いたら瞬間いきなり出て心臓に悪い」「どれだけの人を楽しませ癒してくれるの？？？」などの声が寄せられました。気になった人はぜひチェックしてください。(文:宍戸 奏太)