アンカー・ジャパンは、睡眠特化型ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」を発売した。価格は2万9990円。

本製品は、睡眠特化型イヤホンとして初めて適応型ノイズキャンセリングが搭載されているとする。充電ケースがいびきをリアルタイムに検知し、マスキング音を自動生成する「いびきマスキング機能」も搭載。スリープミュージックやホワイトノイズなどの音源も、最大70時間再生できる。

イヤホン本体は前モデルより約7％ノズルが短くなっており、圧迫感や枕との干渉を軽減したとのこと。

片耳イヤホン本体の重さは約3g、充電ケースを含むと約66g。通信方式はBluetooth5.3、防水規格はIPX4となっている。

ノイズキャンセリングOFF時（Bluetooth モード）の再生時間は、イヤホン本体で最大10時間、充電ケース使用時で最大50時間。ノイズキャンセリングOFF時（ローカル再生モード）の再生時間は、イヤホン本体で最大14時間、充電ケース使用時で最大70時間。

ノイズキャンセリングON時（Bluetooth モード）の再生時間は、イヤホン本体で最大6.5時間、充電ケース使用時で最大35時間。ノイズキャンセリングOFF時（ローカル再生モード）の再生時間は、イヤホン本体で最大8.5時間、充電ケース使用時で最大45時間。

カラーはオフホワイトとパステルグリーンの2種類。