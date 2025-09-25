ダム湖百選で行ってみたい「中部のダム湖」ランキング！ 2位「恵那峡」、圧倒的1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は2025年9月9日、全国10〜60代の男女207人を対象に、「ダム湖百選」に関するアンケートを実施しました。「ダム湖百選」とは、2005年に財団法人 ダム水源地環境整備センター（現・一般財団法人 水源地環境センター）が選定したダム湖のこと。全国で65のダム湖が選定されています。
今回は、「ダム湖百選で行ってみたい中部地方のダム湖」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：恵那峡／大井ダム（岐阜県）／18票岐阜県の恵那峡は、大井ダムの建設によって生まれた渓谷美あふれるダム湖です。奇岩や断崖が続く独特の地形が特徴で、遊覧船から望む景色はまさに絶景。春の桜や秋の紅葉など、季節によって異なる風景が楽しめるのも大きな魅力です。自然を満喫しながら、のんびりと過ごせる癒しの観光地です。
1位：黒部湖／黒部ダム（富山県）／135票富山県の黒部湖は、立山黒部アルペンルートの名所として国内外の観光客に人気のダム湖です。日本一の高さでも有名な黒部ダムが生み出す人工湖ながら、周囲の山々と調和した自然美は圧巻。特に観光放水の時期には、水煙と虹が織りなす迫力の風景が楽しめます。四季折々に表情を変える景観も魅力で、訪れるたびに新たな感動があります。
