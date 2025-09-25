JRAは25日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（10月5日、芝2400メートル）のパブリックビューイングを当日夜、東京競馬場で行うと発表した。

凱旋門賞には日本からアロヒアリイ（牡3＝田中博）、クロワデュノール（牡3＝斉藤崇）、ビザンチンドリーム（牡4＝坂口）が参戦予定。5日は東京開催が行われているが17時30分に一度閉門。21時にパブリックビューイングの開門、21時30分からレース直前ステージトークショー、22時からグリーンチャンネル「2025凱旋門賞中継」を場内放映する。なお、発走予定時刻は23時5分となっている。

入場無料（事前予約不要）。入場時、先着5000人に「凱旋門賞パブリックビューイング限定 日本馬応援フラッグ」がプレゼントされる。また、今年は東京競馬場とフランスの競馬統括機関フランスギャロがコラボし、オリジナルグッズを制作。凱旋門賞のロゴが入ったグッズ（A賞＝オリジナルTシャツ100人、B賞＝真空ステンレスタンブラー300人、C賞＝コットン巾着600人）が当たるコラボ抽選会が21時（賞品がなくなり次第終了）から開かれる。

キッチンカー5店舗が出店し、フライドチキンやチュロス、ドリンク（酒類なし）などを販売する。場内で馬券の現金発売はなく、UMACA発売機や入出金機も利用できない。詳細はJRA公式サイトにて。