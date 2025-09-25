◇ア・リーグ ヤンキース8―1ホワイトソックス（2025年9月24日 ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が24日（日本時間25日）、本拠でのホワイトソックス戦に「2番・右翼」で先発出場。今季7度目の1試合2発を放ち、史上7人目となる2年連続50本塁打に達した。

1点を追う2回2死一、二塁の第2打席で相手先発・キャノンの初球を捉え、中堅右にあるブルペンに逆転の50号3ラン。これで大谷翔平に次いで史上7人目となる2年連続50本に達した。

また、ジャッジとしては自身4度目のシーズン50本塁打で、4度目の50発はベーブ・ルース、マーク・マグワイア、サミー・ソーサに並び史上最多となった。

これだけにとどまらず、8回の第5打席でも右中間席に51号を放り込み、本拠ファンを喜ばせた。

ア・リーグの本塁打王争いはマリナーズ・ローリーが58本で独走しており、タイトル獲得は厳しい状況ではあるものの、ヤンキースの主砲が球史にまた名を刻んだ。

前日、2年連続のプレーオフ進出を決めたチームはジャッジの2発もあり、ホワイトソックスに快勝。連勝を4に伸ばした。ア・リーグ東地区の優勝争いは試合前の時点でブルージェイズが1ゲーム差で首位に立っていたが、この日、ブ軍はレッドソックスに敗戦。ヤンキースが同率首位に立った。