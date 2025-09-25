小学5年生・11歳の河上恵蒔、4つ目のギネス世界記録を樹立 『X Games』男子史上最年少のメダリスト
小学5年生のスケーター、河上恵蒔（11歳／サカイサイクル）が、2025年6月28日（現地時間、同29日日本時間）に米ユタ州ソルトレークシティで行われた「X Games Salt Lake City 2025」スケートボード男子バートで、10歳293日で銅メダルを獲得。これにより「Youngest X Games medallist (male) 最年少Xゲームズメダリスト（男性）」のタイトルでギネス世界記録に認定された。
【写真】小学5年生の河上恵蒔が4つ目のギネス世界記録
同大会の決勝では1本目に頭部へ強い衝撃を受ける場面があり、一時は心配が広がったが、2本目で得意の“900”（2回転半）を含む高難度トリックを次々に決めて高得点をマーク。3本目には史上例のない連続トリックを披露し、900を連続で2回メイクした直後に720（2回転）を成功させて会場を沸かせた。これらの演技が評価され、男子史上最年少での銅メダル獲得につながった。
昨年3つのギネス世界記録を獲得した河上は、今回で通算4つ目のギネス世界記録保持者となった。
4つ目のギネス世界記録を獲得した河上は「ギネス世界記録を今年も貰えてとてもうれしいです。最年少でX GAMESのメダルを獲得する事が出来て、本当に練習を頑張ってきて良かったと思います」と喜びを語り、「逆に最年長でX GAMESのメダルを獲得して、ギネス世界記録を取りたいです」と話した。
なお、本記録は、11月20日発売予定の「ギネス世界記録2026」日本語版に掲載される。
【4つのギネス世界記録】
▼Most backside 540 skateboard tricks in one minute
（1分間にスケートボードでバックサイド540を行った最多数）
2024年5月22日：13回
▼Most consecutive skateboard '900' in competition (male)
（大会においてスケートボード「900」を連続で行った最多回数（男子））
2024年6月15日：3回
▼Youngest X Games athlete (male)
（エックスゲームズ最年少出場選手（男子））
2024年6月28日：9歳294日
▼Youngest X Games medallist (male)
（最年少Xゲームズメダリスト（男性））
2025年6月28日（現地）／10歳293日
同大会の決勝では1本目に頭部へ強い衝撃を受ける場面があり、一時は心配が広がったが、2本目で得意の“900”（2回転半）を含む高難度トリックを次々に決めて高得点をマーク。3本目には史上例のない連続トリックを披露し、900を連続で2回メイクした直後に720（2回転）を成功させて会場を沸かせた。これらの演技が評価され、男子史上最年少での銅メダル獲得につながった。
昨年3つのギネス世界記録を獲得した河上は、今回で通算4つ目のギネス世界記録保持者となった。
4つ目のギネス世界記録を獲得した河上は「ギネス世界記録を今年も貰えてとてもうれしいです。最年少でX GAMESのメダルを獲得する事が出来て、本当に練習を頑張ってきて良かったと思います」と喜びを語り、「逆に最年長でX GAMESのメダルを獲得して、ギネス世界記録を取りたいです」と話した。
なお、本記録は、11月20日発売予定の「ギネス世界記録2026」日本語版に掲載される。
【4つのギネス世界記録】
▼Most backside 540 skateboard tricks in one minute
（1分間にスケートボードでバックサイド540を行った最多数）
2024年5月22日：13回
▼Most consecutive skateboard '900' in competition (male)
（大会においてスケートボード「900」を連続で行った最多回数（男子））
2024年6月15日：3回
▼Youngest X Games athlete (male)
（エックスゲームズ最年少出場選手（男子））
2024年6月28日：9歳294日
▼Youngest X Games medallist (male)
（最年少Xゲームズメダリスト（男性））
2025年6月28日（現地）／10歳293日