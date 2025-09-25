1児の母・木南晴夏、サングラスかけて裏ピース 近影ショットに「カッチョイイすぎて時止まりました」「可愛いかよ」
俳優の木南晴夏（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。裏ピースポーズでワイルドな姿を公開した。
【写真】「カッチョイイすぎ」サングラスかけて裏ピースした木南晴夏
木南は、グローバルファッションアイウェアブランド・GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）をタグ付けして、脇腹をチラ見せしたギャップがあるスタイリングに、帽子とサングラスを合わせた姿を見せている。
ラフな姿に、ファンからは「可愛いかよ」「カッチョイイすぎて時止まりました とってもお似合いです 近況写真嬉しいですありがとうございます」「サングラスもとてもお似合いです」などとコメントが寄せられていた。
木南は、2018年6月に玉木宏（45）と結婚。20年 に第1子が誕生した。
