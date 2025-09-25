タレント磯山さやか（41）が24日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。パンへのこだわりを語った。

この日の放送では、食通の芸能人が出演した。

磯山は「あんぱんと蒸しパンはつぶして食べるのが好き」と告白。その理由を「あんぱんはつぶす方がよりパンがしっとりして食べられるんですよ。蒸しパンもふわふわしてるのもおいしいですけど、つぶして固めにした方がよりしっとりと」と力説した。

これにお笑いコンビ大自然のしんちゃんも「分かりますわ。5個入りとかのちっちゃいあんぱん、あれ、片手でギュッとして食べたらめっちゃおいしいんですよ」と共感。

さらに、「弁当の寄り弁したときのお米とかもめっちゃ好きです」と話すと、磯山は「ギュッとね、分かる」と同意した。

磯山は名店のあんぱんでもつぶして食べるといい、メロンパンやクロワッサンも「つぶします」と“クラッシャー”ぶりをぶちまけ、かまいたち濱家隆一から「カバンの奥とかでつぶれてたら、ごっついテンション下がってまう」と言われると、「チャンス逃してるぅ」と惜しんでいた。