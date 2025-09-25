ソニー・ピクチャーズ『スパイダーバース』シリーズ待望の第3作『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の米公開日が、2027年6月18日に再移動された。

直近では一度6月4日にセットされた後、6月25日に移動。この度は1週早めて18日に前倒しとなった形。マイルス・モラレスがスイング移動を繰り返している。

北米では6月10日に実写版『ヒックとドラゴン2』が予定されており、 1週違いの競合作品となりそうだ。

シリーズ第2弾『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2023）から実に4年ぶりの続編。当初は2024年3月に、前作との2年連続公開となる計画だった。しかし製作に長い期間を要するうえ、2023年には全米脚本家組合・全米映画俳優組合のストライキのため企画が中断されていた。

4月時点でキャストのレコーディングが開始されており、グウェン・ステイシー役のヘイリー・スタインフェルドは「かなり進んでいる」と。

監督を務めるのは、『スパイダーバース』前2作に携わったボブ・ペルシケッティ＆ジャスティン・K・トンプソン。脚本・製作はシリーズ全作を手がけるフィル・ロード＆クリス・ミラー、共同脚本は前作のデイヴ・キャラハムが務める。プロデューサーにはエイミー・パスカル＆アヴィ・アラッドと『レゴ® ムービー2』（2019）のジンコ・ゴトウが名を連ねた。

映画『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は2027年6月18日に米国公開予定。

