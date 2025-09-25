Hearts2Hearts、ポケモンとのコラボで話題！新曲『Pretty Please』MV公開

新人ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が新曲『Pretty Please』の音源とMVを公開し、話題を集めている。

【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫

Hearts2Heartsは9月24日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて1stミニアルバム『FOCUS』の収録曲『Pretty Please』の配信を開始した。さらに、ユーチューブのSMTOWNチャンネルなどにMVを公開し、熱い反応を得ている。

特に今回のMVは、ポケモンの最新作ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A』とのコラボレーションで制作された点が話題だ。階段に描かれたチコリータ、ポカブ、ワニノコのイラストや、ジウのバッグに付いたフラエッテのキーホルダー、イェオンが窓ガラスに息を吹きかけると浮かび上がるピカチュウの手描きイラスト、ユハが目を奪われた壁に差し込むチコリータの光、メンバーたちがテニスコートに集まり色とりどりのチョークで描いたビビヨンの羽、空に浮かぶモンスターボール型の雲や花火など、多彩なポケモンの要素が温かい雰囲気のMVに自然に溶け込み、視線を引きつけた。

（画像＝SMエンターテインメント）

また、今後は『Pokémon LEGENDS Z-A』の広告にも『Pretty Please』のMVが使用される予定で、話題性はますます高まっている。Hearts2Heartsは9月26日のKBS2「ミュージックバンク」を皮切りに、MBC「ショー！K-POPの中心」（27日）、SBS「人気歌謡」（28日）などの音楽番組で『Pretty Please』のステージを披露し、新アルバムへのグローバルファンの関心を一層高める見込みだ。

『Pretty Please』は、Moogシンセベースとタイトなリズムが際立つニュージャックスウィングスタイルのダンスナンバーだ。楽曲全体に流れるシンセリードがノスタルジーを刺激し、感性的なボーカルと個性豊かなラップの掛け合いが独特の雰囲気を演出する。歌詞には、一緒に旅をする中で互いの存在そのものが喜びとなる瞬間のときめきと大切さが込められている。

なお、Hearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』は10月20日にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）