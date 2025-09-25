¥¹¥¯¥¨¥Ë¡¢HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I¡õII¡×¤ÎÍ·¤ÓÊý¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ÖTGS2025¡×¤Ç¤Ï»îÍ·¤â²ÄÇ½¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï9·î25Æü¡¢HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I¡õII¡×¡ÊÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Steam/Microsoft Store on Windows¡Ë¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¡¢ËÜºî¤Ç¥µ¥Þ¥ë¥È¥ê¥¢¤Î²¦»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ëÊ¡»³½á¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü9·î25Æü¤è¤ê9·î28Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦ 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGS2025¡Ë¤Î¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Öー¥¹¤Ç¤Ï»îÍ·¥³ー¥Êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï°ìÈÌ¸ø³«Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚHD-2DÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡ÙÍ·¤ÓÊý¾Ò²ð±ÇÁü¡Û
¡ÖTGS2025¡×½ÐÅ¸ÆâÍÆ
HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I¡õII¡×À¤³¦½é¤Î»îÍ·½ÐÅ¸
¡¡À¤³¦½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë»îÍ·¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢·×60Âæ¤Î»îÍ·Âæ¡ÊNintendo Switch 2¡¿PS5¡¿Xbox Series X|S¡¿Steam¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£Ìó15Ê¬´Ö¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È II¡×¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼«Í³¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»îÍ·¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤È´Ì¥³ー¥Òー¡ÖBOSS¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ÖBOSS QUEST Ã©¤êÃå¤¤¤¿¿¼Àù¤ê¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨ÂÎ¸³¤¹¤ë¥²ー¥àµ¡¤Î¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖBOSS QUEST Ã©¤êÃå¤¤¤¿¿¼Àù¤ê¡×¤Ï»îÍ·ÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß¤Ë¡¢1¿Í1ËÜ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBOSS QUEST Ã©¤êÃå¤¤¤¿¿¼Àù¤ê¡×¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖTGS2025¡×¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅠ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ç¤ÎÇÆ¼Ô¡Ö¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¡×¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉ÷¥«ー¥É¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I¡õII¡×¤Î¡ÖTGS2025¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡×³«ºÅ
¡¡9·î27Æü15»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I¡õII¡ÙTGS2025 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸ feat.¼íÌî±Ñ¹§¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥Î¥Ò¥Ã¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥ó¥Ðー¤ÈËÙ°æÍºÆó»á¤¬¡¢HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I&II¡×¤ò¼Â¶·¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÇÛ¿®¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¼íÌî±Ñ¹§
¼ò°æ·òÂÀ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¡Ë
´ôÉô¾»¹¬¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
ËÙ°æÍºÆó¡Ê¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë
Ááºä¾¾¼¡ÊHD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È I¡õII¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¢¨·É¾ÎÎ¬
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
¢¨²èÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆPCÈÇ¤Î³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£