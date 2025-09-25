妻に浮気を疑われ、動揺しない夫…。「バレない」と確信している、ある“理由”｜助産師と不倫した夫の末路♯9【ママリ】
レシートについて、「わからない」と、しらばっくれる夫…。「疑っているなら」と言うと、スマホの画面を見せてきました。そこには、夫が自信満々な理由がありました。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいが言うよりも先に、「疑ってるの？」「友だちに聞こうか？」と言い出した、夫。やけに、自信満々な様子が気になりますね。
©︎ponko008
©︎ponko008
前もって友だちに「アリバイ作り」を頼んでいたとは…用意周到ですね。自信満々だった理由はここにあったようです。
©︎ponko008
©︎ponko008
夫は、「パチンコに行きたい」と、同僚にアリバイ作りを頼んでいたようですね。夫を疑っていた まいですが、スマホを見て、すっかり信じてしまったようです。
©︎ponko008
©︎ponko008
不倫がバレそうになっても、夫はやめるつもりはないようですね。妻子をだましていることに、罪悪感などを抱いている様子はうかがえません。
©︎ponko008
郵便受けに何かが届いたようです。それを見て、まいはとてもおどろいている様子ですね。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎pinko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）