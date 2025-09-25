妻に浮気を疑われ、動揺しない夫…。「バレない」と確信している、ある“理由”｜助産師と不倫した夫の末路♯9【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第9話をごらんください。

レシートについて、「わからない」と、しらばっくれる夫…。「疑っているなら」と言うと、スマホの画面を見せてきました。そこには、夫が自信満々な理由がありました。

©︎ponko008

©︎ponko008

まいが言うよりも先に、「疑ってるの？」「友だちに聞こうか？」と言い出した、夫。やけに、自信満々な様子が気になりますね。

©︎ponko008

©︎ponko008

前もって友だちに「アリバイ作り」を頼んでいたとは…用意周到ですね。自信満々だった理由はここにあったようです。

©︎ponko008

©︎ponko008

夫は、「パチンコに行きたい」と、同僚にアリバイ作りを頼んでいたようですね。夫を疑っていた まいですが、スマホを見て、すっかり信じてしまったようです。

©︎ponko008

©︎ponko008

不倫がバレそうになっても、夫はやめるつもりはないようですね。妻子をだましていることに、罪悪感などを抱いている様子はうかがえません。

©︎ponko008

郵便受けに何かが届いたようです。それを見て、まいはとてもおどろいている様子ですね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

©︎pinko008

©︎ponko008

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）