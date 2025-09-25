吉瀬美智子、膝上ミニで美脚チラリ 抜群スタイル輝くショットに「カッコいい」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の吉瀬美智子が24日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影での美しい脚のラインが印象的なショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉瀬美智子、膝上ミニで抜群スタイル披露
吉瀬は、27日発売の『GLOW』11月号（宝島社）への掲載を告知し、黒のミニスカートスーツ姿でスタイリッシュな空間に立つオフショットを公開。膝上丈から伸びる美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「カッコいい」「綺麗」「スタイル抜群」「素晴らしい」「雑誌楽しみ」「大人の魅力満載」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
