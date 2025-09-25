西野未姫、娘顔出し 初コストコショッピングへ「お誕生日にけーが買ってくれたお財布なのに」
【モデルプレス＝2025/09/25】元AKB48でタレントの西野未姫が9月24日、自身のInstagramを更新。娘との初めてのコストコでの買い物の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】西野未姫、そっくり娘顔出し
西野は「娘と初めてコストコへお買い物」とショッピングカートに乗った愛娘の写真を公開。「カートに乗せたらご機嫌」と娘が楽しそうにしている様子を明かしている。写真には、ショッピングカートに座って黒い財布を手に持つ娘の姿が写っている。西野は「最近娘が1番好きなもの お財布」「お財布取るとめっちゃ怒る笑」と娘がお財布に夢中になっていることをユーモラスに紹介。「お誕生日にけーが買ってくれたお財布なのに めっちゃ噛む」と愛らしいエピソードを綴っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「親子でお買い物素敵」「カートに乗ってる姿が愛らしい」「微笑ましい親子の時間」「お顔似てきましたね！」といったコメントが寄せられた。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西野未姫、娘と初コストコで微笑ましい親子ショット披露
