茅島みずき、スリットから美脚スラリ 黒ドレス姿に「絵になる」「さすがのスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】女優・モデルの茅島みずきが24日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露したドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】茅島みずき、美脚のぞく黒ドレス姿
茅島は、自身が出演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の完成披露試写会が開催されたことを報告し、「来てくださった皆様ありがとうございました」と感謝。「公開まであと少し。お楽しみに」と呼びかけた。投稿された写真では、黒のドレスを着用し、スリットからスラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「さすがのスタイル」「美脚が際立ってる」「可愛すぎる」「大人っぽい」「美しさに磨きがかかってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】茅島みずき、美脚のぞく黒ドレス姿
◆茅島みずき、スリットから美しい脚を披露
茅島は、自身が出演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の完成披露試写会が開催されたことを報告し、「来てくださった皆様ありがとうございました」と感謝。「公開まであと少し。お楽しみに」と呼びかけた。投稿された写真では、黒のドレスを着用し、スリットからスラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「さすがのスタイル」「美脚が際立ってる」「可愛すぎる」「大人っぽい」「美しさに磨きがかかってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】