ムロツヨシ、過去の恋愛事情明らかに 小泉孝太郎「お会いさせてもらったことあるんですけど…」
【モデルプレス＝2025/09/25】俳優のムロツヨシが、24日に放送されたフジテレビ系バラエティ「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」（よる7時〜）に出演。盟友から過去の恋愛を暴露される場面があった。
【写真】サプライズ登場したムロツヨシの盟友・本多力
この日は、ムロと俳優の小泉孝太郎の旅の様子を放送。カジキマグロを釣り上げる際には、ムロの盟友である俳優・本多力がサプライズ登場しエールを送った。
その際、本多は「結婚はどうですか？」とムロの結婚願望について質問。するとムロは「結婚願望があるようでないようで…って言ってた時期がある」と過去に結婚願望が多少あったと回顧。しかし「舞台終わった時に『ないですね』ってなっちゃった」と当時の仕事がひと段落ついた時に結婚願望がないことに気がついたと振り返った。
すると、互いに独身ということで、小泉から「出会ったの20代でね、僕より先にムロさんが（結婚する）できるかなって思ってた」と明かされる場面も。一方、本多は「僕、小泉さん先に結婚されるなって思ってた」とムロの性格を知っているため、「ムロさん（結婚）できない、しないっていうか、できないっていうか」と結婚はできないだろうと予想していたという。
そして「今まで数々お付き合いされてる方お会いさせてもらったことあるんですけど、ずっと一緒に人といるのが想像できない」と過去の恋愛から結婚した姿が想像できないと感じていたと口に。本多が「自分の時間を大事にしてるから」と言うと、ムロも頷きながら聞いていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】サプライズ登場したムロツヨシの盟友・本多力
◆ムロツヨシ、結婚願望は「ない」
この日は、ムロと俳優の小泉孝太郎の旅の様子を放送。カジキマグロを釣り上げる際には、ムロの盟友である俳優・本多力がサプライズ登場しエールを送った。
◆ムロツヨシ、過去の恋愛事情暴露される
すると、互いに独身ということで、小泉から「出会ったの20代でね、僕より先にムロさんが（結婚する）できるかなって思ってた」と明かされる場面も。一方、本多は「僕、小泉さん先に結婚されるなって思ってた」とムロの性格を知っているため、「ムロさん（結婚）できない、しないっていうか、できないっていうか」と結婚はできないだろうと予想していたという。
そして「今まで数々お付き合いされてる方お会いさせてもらったことあるんですけど、ずっと一緒に人といるのが想像できない」と過去の恋愛から結婚した姿が想像できないと感じていたと口に。本多が「自分の時間を大事にしてるから」と言うと、ムロも頷きながら聞いていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】