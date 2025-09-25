俳優の小栗旬＆『トンイ』女優ハン・ヒョジュ、日韓の美男美女2SHOT！仲睦まじい姿が話題【PHOTO】
女優ハン・ヒョジュが変わらぬ美貌を見せ、近況を伝えた。
去る9月24日、ハン・ヒョジュは自身のインスタグラムを更新。
キャプションには、「釜山国際映画祭で『匿名の恋人たち』チーム」というコメントとともに複数枚の写真を投稿した。
明るく笑う姿から白黒の優雅な雰囲気を盛り込んだ写真まで、変わらぬ美しさが視線を釘付けにした。特に、共演した俳優の小栗旬、そして月川翔監督と仲良く撮った写真も公開した。
今回公開された写真は、「釜山国際映画祭」に参加したときに撮影されたもので、ハン・ヒョジュは日本のドラマ『匿名の恋人たち』の主演として、映画祭に招待された。
なお、『匿名の恋人たち』は来る10月、Netflixを通じて公開される予定だ。
◇ハン・ヒョジュ プロフィール
1987年2月22日生まれ。2003年に芸能界入りし、ドラマ『トンイ』（MBC）や映画『監視者たち』『ビューティー・インサイド』『王になった男』など、様々なジャンルで大きな存在感を示した。アメリカの人気映画『ボーン』シリーズのスピンオフドラマ『トレッドストーン』（原題）に出演するなど、アジアにとどまらない活躍を見せている。