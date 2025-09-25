産後のゆうこす「二の腕まったく細くなりません」リアルなノースリーブ姿公開「たくましさのある女性、魅力的では？」
【モデルプレス＝2025/09/25】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が9月24日、自身のInstagramを更新。産後ダイエットに関するリアルな思いを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ゆうこす「たくましい二の腕」堂々披露
ゆうこすは「産後ダイエット頑張ってるのに、二の腕まったく細くなりません」と率直な思いを投稿。「母は、たくましくなる」「たくましさのある女性、魅力的では？」と車内でノースリーブ姿を披露している。
また「細い腕が流行ってるし、よく脂肪吸引の広告など流れてくるけど、時代はたくましい二の腕！！ということでいかせていただきます」と前向きにコメント。「ベビのもちもちの太ももと同じくらいさわり心地良いらしいし、癒し系や！笑」と産後の体型変化をユーモアを交えて受け入れる姿勢を見せた。
この投稿に、ファンからは「素敵な考え方」「リアルで共感できる」「ありのままで美しい」「顔が可愛すぎて何も気にならない」「前向きで励まされる」「自然体が一番」といった声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」のボーカルで、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
