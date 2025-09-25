「御上先生」吉柳咲良、寝る前のナチュラル動画に反響「すっぴん？」「ビジュ天才」
【モデルプレス＝2025/09/25】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が24日、自身のTikTokを更新。寝る前の姿を公開し、話題を呼んでいる。
吉柳は「お風呂も入ったし歯磨きもした天才はわたし 寝る前に失礼」とお風呂上がりのリラックスした状況を公開した。
この投稿に、ファンからは「すっぴん？」「可愛すぎる」「肌綺麗」「ビジュ天才」「あどけない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
