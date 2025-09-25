【Fate/Grand Order 水妃モルガン 1/7スケールフィギュア】 予約期間：9月24日～12月7日23時59分 2026年8月 発売予定 価格：39,600円

アニプレックスは、フィギュア「Fate/Grand Order 水妃モルガン 1/7スケールフィギュア」を2026年8月に発売する。予約期間は12月7日23時59分まで。価格は39,600円。

本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場するキャスターのサーヴァント「水妃モルガン」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

キャスタークラスとして新たな霊基を得たモルガンが、水着姿で立体化。白と金を基調としたドレスのような水着姿からは、水妃としての気品と、夏の開放感を感じることができるほか、頭部に浮かぶ円形装飾の造形や、流れるような髪のグラデーション塗装など、細部までこだわって造形されている。

また「アニプレックスオンライン」で購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「Fate/Grand Order 水妃モルガン 1/7スケールフィギュア」

アニプレックスオンライン限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm（頭頂高 約330mm） 素材：ABS、PVC

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

※ 開発中の商品画像につき、実際の商品とは異なる場合がございます。