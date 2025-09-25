トム・ホランド“病院へ搬送”報道の「スパイダーマン」撮影事故、詳細が判明

トム・ホランドの「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」撮影中の事故は、スタントのケーブルが切れたことが原因だったようだ。



先日、現場での事故により、病院へ搬送され、「軽度の脳震とう」と診断されたことが報じられていたトムだが、一部で考えられているような大事故ではなかったと関係者が明かした。



関係者の1人はザ・サン紙にこう話す。



「事故は世間が思っているほどひどいものではありませんでした。ワイヤーが切れて、彼は落ちたときに頭に打撲を負ったんです」

「木曜日（24日）からロンドンで撮影が再開される予定でしたが、製作チームは今、2週間待機と言われています」

「トムは脳震とうの恐れがあるので、無理はしないようにしています。彼に焦って現場に戻ってきて欲しいとは誰も思っていません」



しかし、来年7月31日の公開に変更はない模様だと同紙は伝えている。



事故は19日に起こったと思われているが、トムは翌日にロンドンで行われた、兄弟たちと設立したチャリティ団体の募金イベントに家族や恋人のゼンデイヤと共に出席していた。