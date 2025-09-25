スバル新「“5人乗り”ハッチバック」に注目！ 黒パーツ×カーボン調＆レッド内装がカッコいい！ 精悍すぎる新モデル「インプレッサ スタイルエディション」とは！
スバルは2025年7月10日、5ドアハッチバック「インプレッサ」の特別仕様車「ST Style Edition／ST-H Style Edition（以下、スタイルエディション）」を発表しました。
どのような特徴があるのでしょうか。
初代インプレッサが誕生したのは1992年11月。「レガシィ」が上級セグメントに発展したことに伴い、空いた1.5リッタークラスのポジションを担うために生まれました。
現在ではラインナップが整理されていますが、当時は1.5リッター、1.6リッター、1.8リッター、2リッターターボとエンジンだけでも4種類（いずれも水平対向エンジン）が存在。
ボディタイプも、スポーツワゴン（現在のハッチバックに相当）だけでなく、5代目まで設定のあったセダンや初代モデルにはクーペも設定されるなど、さまざまなモデルがラインナップされました。
現行モデルは2022年にフルモデルチェンジした6代目。ボディサイズは全長4475mm×全幅1780mm×全高1480mm-1515mm、ホイールベース2670mmです。
エンジンは、2リッター水平対向4気筒エンジンと2リッター水平対向4気筒エンジン＋モーターの「e-BOXER」があります。
トランスミッションはリニアトロニックCVTのみで、駆動方式はFWDとAWD。燃費（WLTCモード）は16.6km／L（e-BOXER）です。
今回設定されたスタイルエディションは、内外装に手を加えた特別仕様車。内装は、シート表皮やステアリングホイールのステッチなどにレッドアクセントを施したほか、カーボン調の加飾を追加したことが主な変更点です。
外観は、ドアミラーやシャープフィンアンテナ、サイドシルスポイラーをブラック塗装とし、精悍なデザインに仕立てています。
ガソリン車のST スタイルエディションでは、ステアリングヒーター＆フロントシートヒーターや運転席10ウェイ＆助手席8ウェイパワーシートなどを装備。
他にもアルミパッド付きスポーツペダル（アクセル、ブレーキ、フットレスト）や17インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）、それにブラックルーフ＆ピラートリムなどエクステリア＆インテリアの装備も充実しています。
一方、e-BOXERのST-H スタイルエディションは、17インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）や本革巻きシフトレバー（ブレインズガンメタリック加飾）＆シフトブーツ（レッドステッチ）などが装備されています。
ベースとなったグレードを比べると、装備面ではSTよりST-Hの方が充実しているのですが、スタイルエディションではST-Hに標準装備されるステアリング＆フロントシートヒーターやパワーシートなどの装備をSTにも展開したような仕様となっています。
インプレッサの特別仕様車 スタイルエディションの価格（消費税込）は309万6500円から351万4500円です。