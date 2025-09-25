「勝利の女神：NIKKE」より柔らかな微笑みと衣装が美しい「シンデレラ」が「ぬーどるストッパー」に登場決定！2026年3月ごろより展開予定
【ぬーどるストッパーフィギュア ―シンデレラ―】 2026年3月ごろ 展開予定
フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュア ―シンデレラ―」を2026年3月ごろに展開を予定している。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「シンデレラ」を「ぬーどるストッパーフィギュア」で立体化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を告知しており、特徴的な白いボディースーツを身にまとい、ぺたんと座り込むシンデレラのフィギュアを一足先に確認することができる。
＼#FURYUプライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) September 24, 2025
『勝利の女神：NIKKE』より
柔らかな微笑みと衣装が美しいシンデレラの #ぬースト が登場✨
ぬーどるストッパーフィギュア―シンデレラ―
26年3月頃より展開予定🤍@FURYU_prizeフォローで続報をチェック！#NIKKE #ニケ#フリュープライズ #フリュー pic.twitter.com/K1vJuQ15nW
(C)SHIFT UP CORP.