【ぬーどるストッパーフィギュア ―シンデレラ―】 2026年3月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュア ―シンデレラ―」を2026年3月ごろに展開を予定している。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「シンデレラ」を「ぬーどるストッパーフィギュア」で立体化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を告知しており、特徴的な白いボディースーツを身にまとい、ぺたんと座り込むシンデレラのフィギュアを一足先に確認することができる。

(C)SHIFT UP CORP.