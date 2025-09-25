ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その1」をお届けする（第1466回）。

＊ ＊ ＊

事実上は「国際連盟設立準備総会」でもあったパリ講和会議が開かれたのは、一九一九年（大正8）一月十八日である。そして、この会議は本来の目的であった「第一次世界大戦の後始末」を行ないながら、同時並行で「国際連盟設立」を進めた。ここで大日本帝国は人類史上初の「人種差別撤廃条項」を「国連」の規約に盛り込むべきだと主張したのだが、オーストラリア、イギリスそしてアメリカの「アングロサクソン連合」に阻まれてうまくいかなかった。

しかし、逆に日本がもっとも望んでいた敗戦国ドイツの持っていた権益の承継については、紆余曲折はあったものの最終的には希望が認められた。その権益とは、中華民国山東省におけるものと、赤道以北のドイツ領諸島（サイパンなど。日本はのちにこれを南洋諸島と呼んだ）の領有である。このうち南洋諸島のほうは、日本が国連の委任を受けて統治するという形で同年五月七日にあっさり承認された。この島々には石油など価値の高い鉱物資源が無かったことも、日本の要求がすんなり認められた理由だろう。逆に日本はこれ以後、砂糖などの商品作物の栽培や漁場の開拓など、島々の発展につながる政策を実行する必要に迫られた。

一方、山東省権益継承は難航した。会議にも参加していた中華民国が、「権益は直接わが国に返還されるべきだ」と断固反対したからである。しかし日本も、青島攻略戦などで「血を流して」ドイツを追っ払ったという実績がある。ここは簡単に譲れない。この点では普段中国の肩を持つアメリカも、日本の支持に回った。

「国連準備総会」の議長として日本の人種差別撤廃提案を強引に葬ったアメリカ大統領ウッドロウ・ウィルソンは、そうしたがゆえに逆に山東省権益問題では譲るべきだと考えたのだろう。「両方ともダメ」では、日本が席を立って退場し国際連盟に参加しないという態度を取る恐れがあるからだ。これも逆に言えば、日本が参加しない国際連盟など意味が無いとウィルソンは思っていたということで、列強の一角としての日本の存在感がそれだけ高まっていたということだ。だがじつに皮肉なことに、ウィルソンのアメリカはモンロー主義を国是とする議会の決定で国際連盟には最終的に参加しなかったのだが。

念のためだが、前章で詳しく述べたように日本は山東省権益問題を有利に解決するためにその取引材料として人種差別撤廃案を持ち出したのでは無い。そういうことを言うのは、日本をあくまで貶めようとする左翼歴史学者の陰謀である。たしかにウィルソンの思惑では「一つダメだと言ったから、一つ譲った」かもしれないが、日本の態度は「山東省権益問題」は「現実」、「人種差別撤廃案」は「理想」として出したもので、それぞれを取引材料にするという意識は当事者には無かった。

ただし、前に青島攻略戦の展望について欧米や中国のマスコミの論調を紹介したことがあるが、あのなかに「日本はとりあえず無条件で中国に権益を返し、外交関係を良好なものにしたほうがいい」という意見があったのを覚えておられるだろうか。

私も長い目で見るならば、そうしたほうがよかったと思う。日本が血を流してドイツを追っ払ったのは紛れも無い事実だから、日本が無条件で権益を渡せば「日本の好意になにかしら報いるべきだ」という形で、第一次世界大戦中のどさくさ紛れに日本が中国に突きつけた「対華二十一箇条の要求」で悪化した対日世論が好転した可能性はある。

しかし日本は結局、強引に押し切るほうを選んだ。「戦死した兵士の犠牲を無駄にできない」という最終的には大東亜戦争を招いた「英霊信仰」が、外交官のみならずすべての日本人の頭のなかにあったのかもしれない。

では、中国の立場に立って考えてみよう。日本は第一次世界大戦の混乱で欧米列強が東アジアに手を出せない状況のなかから、まさに火事場泥棒のように対華二十一箇条の要求を突きつけた。青島はドイツ軍と戦って奪い返したのだと日本は主張するが、そのドイツ軍は「二軍」であり、援軍も補給も期待できない孤軍であった。しかも日本軍は中国の主権を無視し、強引に領土を横切って青島を攻略した……。

ここで、中国人の心のなかには常に中華思想があることを思い出していただきたい。「中国は世界一の国家」なのである。このときは実際そうでは無かったのだが、中国人の心のなかには常にその思いがある。当然、青島についても中国軍が独力で奪回できたのに日本軍が先に手を出して奪ってしまった、という認識になる。

これも実際には中国軍が欧米列強や日本の軍隊より弱かったため、弱肉強食の帝国主義の世のなかで中国は草刈り場になってしまったのだが、プライドだけは人一倍高い中国人はそうは思いたくないのである。とくに、ドイツ軍の青島守備隊は孤立無援であった。いかに難攻不落の要塞とは言え、兵糧攻めなら必ず落とせる。だから余計に中国人はそう思った。

だが、国際情勢はどう変わるかわからない。第一次世界大戦もまかり間違ってドイツが勝つようなことになっていたら、当然青島も防衛は強化され難攻不落になる。そうさせないためには、電撃作戦で青島を攻略するしかない。それが日本側の見解であった。これに対して中国が「あれは兵糧攻め（つまり長期にわたる持久戦）で落とせた」と思い込むのは結果論であって、我田引水の都合のいい結論でしかない。日本はそのように考えたのだが、中国は逆にいま述べたような論理で青島攻略は対華二十一箇条の要求に続く二番目の「火事場泥棒」だと見た。

本物の火事場泥棒が「いや、われわれだって盗みに入ったときに犠牲者を出している」と主張してもその行為が正当化されないように、日本が「血を流して戦った」といってもその行為は正当化されるものでは無い、と中国側は考えたわけだ。

この考え方は中国人の世論となり、それは反日一大デモンストレーションにつながっていく。それが始まった一九一九年五月四日にちなんで、これを「五・四運動」という。だがこれについて詳細に述べる前に、その約二か月前の三月一日に日本統治下の朝鮮半島で起こった反日、いや抗日の一大デモンストレーションであった「三・一独立運動」に触れておかねばなるまい。

「盗人にも三分の理」

「三・一独立運動」とは、次のようなものであった。

〈三・一独立運動

さんいちどくりつうんどう

1919年3月1日を期して始められた朝鮮近代史上最大の反日独立運動。南・北朝鮮では今日でもこの日を記念日として重視している。第1次世界大戦以後、民族運動や革命運動が世界的な高まりを示したが、朝鮮でも独立を達成しようとする動きが一段と活発になった。1918年秋、中国東北部、シベリア方面に移住していた朝鮮人は、ロシアの革命派に協力して日本のシベリア出兵軍と戦っていた。同じころ、アメリカや上海で活動していた安昌浩、呂運亨、金奎植らのグループは、パリ講和会議に朝鮮人代表を派遣し、朝鮮独立の必要性を国際世論に訴えるため奔走していた。（中略）1月22日に死去した前国王高宗は日本のさしがねで毒殺されたという噂がとびかい、2月8日には在日留学生が東京で独立宣言書を発表するにおよんで、独立運動促進の気運が急速に盛り上がった。最終的な運動方針は2月の末になって決められた。（1）ソウルのパゴダ公園で独立を宣言し、朝鮮全土で独立宣言書を配布すること、（2）日本政府および貴族院・衆議院あてに朝鮮併合は無意味であり即刻独立を認めるべきであるという通告文を送り、アメリカ大統領ウィルソンと講和会議各国委員には朝鮮独立を支援するよう請願書を送ること、がその要点であった。〉

（『世界大百科事典』平凡社刊 項目執筆者馬渕貞利）

まずは「アメリカ大統領ウィルソンと講和会議各国委員には朝鮮独立を支援するよう請願書を送る」という朝鮮独立派の行動にご注目願いたい。つまり、「日本よ、あなたたちは人種差別撤廃とか立派なことを主張しているが、それならばわれわれに対する支配もやめるべきだ」。そして、「ウィルソン大統領、あなたは民族自決権を大幅に認めるべきだという意見の持ち主ではありませんか。日本に対する接し方は矛盾していませんか？」ということである。心ある日本人は、「痛いところを突かれたな」と思ったかもしれない。ちなみに、その後の経過は次のようになる。

〈3月1日、運動はまずソウル、平壌、大邱、開城などの主要都市で始められた。ソウルではパゴダ公園に集まった学生たちが正午の鐘を合図に行動を開始した。彼らは独立宣言書の朗読を終えると太極旗（大韓帝国時代の国旗）をうちふり〈独立万歳〉を高唱しながら街頭に出た。これはたちまち数万の群衆が参加する大規模なデモとなった。それ以後各地の運動は大衆の集まりやすい市のたつ日に合わせて行われ、3月中ごろからは朝鮮全土が反日独立運動のるつぼと化した。（中略）日本の支配層はこの運動を徹底的に弾圧した。憲兵・警察のほかに正規軍をも投入した鎮圧作戦によって、水原の堤岩里事件（4月15日29名虐殺、近辺の死者は1000名を越した）、天安事件（4月1日並川市場でデモ隊20名射殺、〈朝鮮のジャンヌ・ダルク〉柳寛順が逮捕され獄死）、定州事件（3月8日デモ隊、市民120名余を無差別殺戮、民族代表李昇薫らの家宅破壊さる）などが相ついで引き起こされた（以下略）〉

（引用前掲書）

要するに、日本は朝鮮独立派の要求を断固として認めず武力を用いて弾圧したわけだが、では日本側がその行動を正しいと考えた理由はどこにあったのだろうか？ 例によって左翼歴史学者は歴史の真実を追究するより日本を貶めることが目的だから、独立運動はすべて正義でありそれを弾圧した日本が一〇〇パーセント悪いという方向に話を持っていこうとする。

しかし、あまり穏当な表現とは言えないが「盗人にも三分の理」があるのが人間の歴史の常識であり、共産主義あるいは天皇絶対主義などなど一つの価値観を価値判断の材料にし、それ以外は絶対悪だと断定する単純な歴史観では決して歴史の真相はわからない。

そうした観点からこの事件を見ると、まず注目すべきは、「1月22日に死去した前国王高宗は日本のさしがねで毒殺されたという噂がとびか」っていたという事実だろう。実は、この時点で「前国王高宗」というのは正確な表現とは言えない。日韓併合前の大韓帝国時代は「皇帝高宗」だった「彼」は、併合以後日本の天皇体制の下で徳寿宮李太王と呼ばれていた。

「前皇帝高宗」と言うなら間違いでは無いが、「前国王高宗」というのは「皇帝」と「国王」という概念を混同している。これは東アジア史の基本知識であり、単なる言葉の問題では無い。もし時を越えて「彼」がこの百科事典の記述を見たら、「無礼者！ 私は元国王では無い。皇帝だ！」と激怒するだろう。「国王」というのは「皇帝」の家臣であり、格下の存在だからだ。

だが、国際法の世界では「李太王」であることは間違い無い。日韓併合によって大韓帝国は大日本帝国に「吸収合併」されてしまい、大韓皇帝という身分も消滅したからだ。

李ヒというのが本名だが、「彼」は自分が皇帝では無く国王に「格下げ」になったことに強い不満を抱いていた。なぜなら、自分がそうなったのはひとえに日本の元老伊藤博文と、家臣の「裏切り」によるものだと固く信じていたからだ。これも正確に言えば、大韓帝国総理大臣李完用が「彼」の意思に反して伊藤博文と「呼応」して「彼」を「格下げ」に追い込んだということは事実である。

だから、儒教でももっとも忠義を重んじる朱子学の価値観に徹しそれ以外は絶対悪だと断定するなら、たしかに李完用の行為は「反逆」に違いない。しかし、そもそも朱子学自体が「亡国の哲学」なのだから、その原則に忠実で無かったからといって絶対悪とは言えない。

ここのところは、すでに『逆説の日本史 第27巻 明治終焉編』で詳しく述べた。同巻は今年七月に文庫版も発売されたので、未読の読者はぜひ目をとおしていただきたいところだ。そのあたりの事情がわからない限り、「三・一独立運動」に対する正当な評価も不可能だからである。

（第1467回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2025年10月3日号