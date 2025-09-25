2025年9月23日、東京・世田谷区のJRA馬事公苑で開催された「第50回愛馬の日」に出席された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。「愛馬の日」は毎年秋分の日に行われ、馬と触れ合うさまざまなイベントを行っている。

動物好きで、幼い頃から乗馬に親しんでいる愛子さまは、パレードや古式馬術の「母衣引」、少年団の子どもたちによる騎乗や総合馬術をご覧になった。

ショート丈のジャケットとふんわりしたスカートがマッチ

愛子さまは、ネイビーのジャケットに小さい柄の千鳥格子が描かれたワンピースをお召しになり、パールのイヤリングとネックレスで、フォーマルさと華やかさを添えていた。

知的で上品さを演出するネイビーのジャケットは、優しい印象を与えるタキシードカラー。また、腰の位置が高く見えるショート丈のジャケットとふんわりとしたプリーツスカートの相性はよく、それぞれの魅力を引き出している。

威圧感のないネイビーのジャケットに、黒いバッグとヒールをあわせることで、凛とした印象もプラスしている。

ダークカラーにホワイトをプラスして爽やかさを演出

愛子さまは過去にもご公務の際、ネイビーのショート丈のジャケットをお召しになり、さまざまな印象のスタイルを披露されている。

2024年10月、佐賀県佐賀市で行われた国民スポーツ大会の柔道競技を観戦された際、ジャケットにボーダーのインナーを選ばれていた。ボーダーや千鳥格子などの柄を選ぶことで、黒とネイビーというダークカラーに白が入り、爽やかな印象になる。

無地の白いインナーでクールな印象に

2025年6月に沖縄を訪問され、那覇市内にある学童疎開船「対馬丸」の犠牲者の慰霊碑「小桜の塔」に供花された際にもネイビーのショート丈のジャケットをお召しになっていた。

この時、愛子さまはネイビーのセットアップに白いインナーを合わせていた。紺と白のバイカラーの帽子がフォーマルさを演出し、柄のない無地の白を選んだことでカジュアルさを抑えながらクールにされていた。

ネイビーのショート丈ジャケットの特徴や長所を理解し、さまざまな印象のコーデを披露されている姿から、おしゃれを楽しまれていることがうかがえる。