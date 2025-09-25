【前後編の前編／後編を読む】子育て終了直後に妻から渡された「一枚の紙」ですべて終わった…それでも「謝罪」を求める61歳夫の往生際

離婚じたいは特に増加していないが、離婚総数に占める熟年離婚の割合が高まっている。厚生労働省による2022年の人口動態統計によると、同居20年以上の離婚は約3万9千件。離婚全体の23.5％で、過去最高となった。離婚の4組に1組が熟年夫婦である。

「うちもその中の一組になるということでしょうね」

憔悴したように藤尾勇太郎さん（61歳・仮名＝以下同）はつぶやいた。60歳で定年を迎えた日、帰宅すると妻の茉莉さんは彼の好物をテーブルいっぱいに並べて待っていた。

帰宅すると、妻は夫の好物をテーブルいっぱいに並べて待っていた…

「お疲れさまでしたと言ってくれて、冷えたビールを注いでくれて。新卒で入社して38年間、自分でもそれなりの感慨がありました。ぽつりぽつりと思い出を話しながら、妻の手料理を食べた。こういう時間が幸せだなと思いながら……」

食べ終わってから、彼はゆっくりとコーヒーにとりかかった。自分で豆をブレンド、焙煎して挽き、丁寧にいれる。妻の目の前にカップを置き、向かいに座ったとき妻が口を開いた。

「それでね、離婚してほしいの」

「さっきだって、私に感謝の一言すらなかった」

勇太郎さんは、口をつけたコーヒーを吹き出しそうになった。妻の顔が歪んでいるのが見えた。

「何を言えばいいのかわからなかった。僕は呆けたような顔をしていたと思います。その後、妻はいろいろ話していたみたいだけど、まったく耳に入ってこなかった」

聞こえたのは妻の最後の一言だった。

「さっきだって、私はお疲れさまと言ったけど、あなたは私に感謝の一言すらなかったわよね」

妻には心から感謝していた。だから3ヶ月後にはヨーロッパ旅行も予約している。予約したとき、あんなに喜んでいたじゃないかと思ったが、言葉にならなかった。

猛烈に腹が立ってきた。誰のおかげで一軒家に住み、衣食に困らず暮らせているんだと思った。オレと結婚したからだろうがと内心で妻を罵倒していた。だが彼は黙ってコーヒーを飲み干して、自分の寝室にこもった。

「その日は金曜日でした。翌週からは再雇用の身ではあるけど、仕事はこれまでとまったく変わらない。だからふだんの週末と同じのはずなんだけど、土曜日に目が覚めたときは身体がどんより重かった。リビングに下りていくと妻はいなくて置き手紙がありました。『長女と1泊でドライブ旅行してきます』。それだけ。え？ オレのメシはと思いました」

妻に離婚を切り出された翌朝、妻がいなかった。そのとき真っ先に思ったのが「オレのメシ」である。だから離婚といわれるんだよと、女性の多くは思うのではないだろうか。

それまでの生活で、特に家族から冷たい仕打ちを受けた覚えはなかったが、特に優しくされた記憶もない。いつのころからか妻が家庭の中心になっていることは感じていた。子どもは母親を慕うものだし、それはしかたないと割り切りながら、「おもしろくなかったのは事実」だと彼は認める。

茉莉さんとのなれそめ

勇太郎さんが結婚したのは30歳のときだ。もともと大学の後輩だった2歳年下の茉莉さんとは、26歳のころに再会してからいつの間にかつきあうようになっていた。彼女はもっと早く結婚したがっていた。だが「僕にある程度の経済力がつくまで待ってほしい」と言い続けた。

「バブル直前の入社だったから、初任給はともかくボーナスがたくさん出ました。新入社員なのにこんなにもらっていいのと思うほど。あのころは遊ぶのが楽しかったんです。まだ結婚なんてしたくなかった」

茉莉さんとつきあいながら、同時並行でいろいろな女性と遊んだ。ゆきずりの恋もあったが、誰もがそんな軽薄な日々を楽しんでいた時代だ。

「その後、バブルがはじけたけど、数年は余韻があったから実感はなかったんです。ただ、じわじわと影響があって、そのうち新卒の数が激減したりリストラがあったり。そんな暗黒時代に突入したころ、茉莉との時間だけはなにも変わらないことに気づいた。それで結婚したんです。茉莉は仕事を続けていくつもりだったようですが、結局、妊娠を機に退職しました。つわりがひどかったようです」

そういえばあのころは帰宅しても食事も用意されていなくて、「結婚生活って何なんだろう」と思ったことがあると彼は言った。つらい思いをしていた茉莉さんへの配慮をしたのかと問うと、「覚えてないんですよね」と言う。そういうことの積み重ねが、妻に離婚を決意させたのだろうとだんだん状況が見えてくる。

「出産くらいで騒いで…」

難産だったようだと彼は言った。当時、多忙だった彼は、妻の出産の詳細を職場に伝えていなかった。ただでさえそのころ景気が悪く、職場はぎすぎすしていたし、「出産くらいで騒いで、仕事からはずされたくない」という不安もあったという。

「だから立ち会いなんてもちろんできなかったし、病院に駆けつけたのは出産から数時間たってから。面会だけしてそのまま会社に戻って残業したのを覚えています」

妻は妻の立場で、自分は自分の立場で大変だったと彼は言った。彼にとってはそれが真実なのだろうが、ひとりで初めての出産をした茉莉さんはつらかったのではないか。

「本当はもうひとり子どもがほしかった。でも妻に拒否されました。『あんな大変な思いは2度としたくない』って。ひとりじゃ寂しいと思うよと説得したんですけどね、妻は『私はひとりっ子だけど寂しくなかった』と言われました」

妻を“襲う”夫婦生活、そして不倫も

そんなもめごとがあってから、夫婦生活はめっきり遠のいた。年に1、2度、夫婦であることを確認するかのような性交渉があるだけだった。しかも酔って帰ってきた勇太郎さんが妻を“襲う”という図式だったから、妻としてもまさに「お務め」としか思っていなかっただろう。

「でも夫婦仲がひどく悪かったとも思えないんですよ。娘が小さいころは、なるべく時間をとろうと思っていたし、実際、よく3人で出かけました。娘がやりたいと言った習い事は何でもさせた」

一方で多忙な時間の合間を縫うように「恋もした」と彼は言う。軽い恋もあったし、家庭を崩壊させてもいいと思うような恋もあった。それでも結局、家庭を捨てることはなかった。それが家族への愛であり責任であると思っていたからと彼は正論を主張する。

「罪悪感はあったけど、人を好きになる気持ちは止められない。家族への愛や責任と、恋する気持ちはまったく別のものでしょ。結婚したら恋をしちゃいけないなんて、おかしいとさえ思っていました。ただ、妻に知られないようにするのは当然のことだから、徹底的に隠し通しました」

仕事に恋にとエネルギッシュに生きていた、当時としては典型的な日本の「ちょっと優秀なサラリーマン」だったのだろう。

このまま定年まで走り続けるだろうと本人も思っていたのだが、40代に入ってからさまざまなことが起こっていった。

＊＊＊

