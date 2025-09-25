70歳・渡辺えり、“40年ぶり”ばっさりカットのショートヘアに反響「かわいらしくて良くお似合い」「若々しい印象になりますね」
俳優の渡辺えり（70）が25日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”な新ヘアを披露した。
【写真】「若々しい印象に」“40年ぶり”ばっさりカットのショートヘアを披露した渡辺えり
渡辺は「実は40年ぶりにショートカットにしたんです」と報告し、自撮りショットをアップ。束ねたヘアスタイルが印象的なロングヘアをバッサリとカットし、肩上のショートスタイルに。
「また伸ばすか？このままで行くか？鯛山先生の息子さんに送っていただいた実際の鯛山先生の奥様の写真を美容師さんにお見せしてカットしていただきましたよ」と、10月から出演する舞台の役作りであることを明かした。
コメント欄には「若々しくてとても素敵」「かわいらしくて良くお似合いです」「ショートの方が若々しい印象になりますね アクティブな感じ」など、新ヘアを絶賛する声が相次いで寄せられている。
