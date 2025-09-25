お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が24日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。人気女性タレントと連絡先を交換したが、電話に出てもらえないことを明かした。

この日のゲストはアーティストのano。「anoと仲良くなりたい岡村隆史のおもてなしロケ」と題して、ロケを行った。

岡村が「僕は仲良いと思ってたんですけど、そんなこともないのかな？」と聞くと、anoは「仲良くないですよね、僕たちは」と笑顔で否定した。2人は連絡先を交換したが、anoは電話が苦手なため、電話に出ないという。バラエティー番組では岡村からの電話に「1回も出たことがない」と明かしていた。

これに対して岡村は「あちこちで電話かかってきて迷惑してるって言わんといて」とお願い。anoが「僕は本当に電話嫌いだし、出たくないって言ってるのに、きょうもかけてきた」と明かすと、岡村は「克服した方がええかなって思って」と説明した。

anoが「“今から髪切ります詳しくは電話で言います”みたいな」と岡村からの電話の内容を明かすと、相方の矢部浩之は「ウザ！超ウザいよ」とツッコんだ。岡村が「切るよね？俺の電話。出ないとかじゃなくて途中でプチって切ったなって分かる」と不満をもらすと、矢部は「サインやんな、それは」とフォローした。

ロケの最後には、anoは何度も電話を求める岡村に対して「電話はやめてください！LINEはいいんですけど」と文面でのコミュニケーションを求めた。岡村は「TO BE CONTINUED。諦めるなってことですから」とジョーク交じりに締めた。